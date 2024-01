Epifania, grande festa a Vallebona con il Bike tour della Befana e 'Al fuoco la Befanina' (Foto)

Grande festa a Vallebona in occasione dell'Epifania. Sabato scorso in paese si sono svolti diversi eventi per divertire sia grandi che piccini.

A Vallebona è giunto il Bike tour della Befana. I partecipanti dopo essere partiti dalla chiesetta di Sant'Ampelio a Bordighera, hanno seguito un percorso medio-facile lungo 22 km che è passato tra le pendici del Monte Nero e Seborga e ha raggiunto, infine, il centro storico di Vallebona dove i partecipanti si sono potuti riposare sorseggiando birra e degustando salsiccia e altre bontà locali. L'evento è stato organizzato dal comune di Vallebona in collaborazione con Sanremo Outdoor, Ligurian Life e Sanremo Urban Trail.

Nel pomeriggio, invece, piazza Marconi è stata animata dai giochi di illusionismo del mangiafuoco e dall'arrivo della Befana, che ha consegnato ai più piccoli cioccolatini e caramelle. E' stata offerta anche una merenda con pane e cioccolato. All’imbrunire, infine, la Befanina è stata bruciata al fuoco, come simbolo di buon auspicio per il nuovo anno. L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’Associazione Culturale “A Cria". L’associazione Iannàtampé, invece, si è occupata dell’animazione.