Turismo ad ottobre in provincia: crescono Sanremo e Ventimiglia mentre sono in calo le altre località

Calo sia di italiani che di stranieri, nel mese di ottobre, nel classico report della Regione Liguria, su arrivi e presenze nella nostra provincia.

Su base provinciale i villeggianti del nostro paese sono scesi di 5.500 unità, pari al 18,70% rispetto allo stesso periodo del 2022. Ma anche le presenze sono scese, in questo caso del 4,76%. Crescono invece gli stranieri, di 1.200 unità pari al 3,35% negli arrivi e del 9,57% nelle presenze. In totale, tra italiani e stranieri, gli arrivi calano del 6,39% mentre gli arrivi salgono del 3,47%.

Andiamo ad analizzare le singole città, solitamente verificate dal report. A Sanremo, nel mese di ottobre, il numero di turisti arrivati è rimasto pressoché invariato con un lieve calo dell’1,24% mentre le presenze sono salite dell’1,82%. Il trend dell’anno 2023, per i primi 10 mesi vede un aumento di 22.500 arrivi (+8,39%) e di 27.000 presenze (+4,01%).

A Bordighera il numero di turisti arrivati è in linea con il 2022, anche se con una lievissima flessione del 2,55%. Ma crescono invece le presenze, con un più 1.357, che conferma la voglia di stare più giorni nella città delle palme, che registra un dato positivo del 21,51%. Il trend annuale vede numeri in linea con il 2022, ovvero lo 0,79% di arrivi in più e lo 0,51% di presenze.

A Diano Marina è stato un ottobre con numeri lievemente negativi per gli arrivi (-3,22%) ma con soggiorni più lunghi, visto che i turisti hanno visto un aumento nelle presenze del 15,36%. Il trend annuale vede aumentare del 2,79% gli arrivi e del 6,37% le presenze.

Ad Imperia netto calo nel mese di ottobre, rispetto al 2022. Gli arrivi sono scesi del 18,98% mentre le presenze del 26,12%. Il trend dei primi 10 mesi dell’anno rimane positivo, con +5,63% di arrivi e +3,77% di presenze.

A Ventimiglia il mese di ottobre ha visto un lievissimo aumento (+0,69%) degli arrivi ma ha registrato un’impennata nelle presenze (+25,47%). Il totale dell’anno, fino ad ottobre è molto positivo, visto che gli arrivi sono aumentati di oltre 5.000 unità, pari a +9,01% e le presenze addirittura del 29,08%.

Infine San Bartolomeo al Mare ha visto un ottobre negativo, con -14,6% di arrivi e -5,67% di presenze. Come per Diano anche in questo caso trend invece positivo per i primi 10 mesi, visto che il totale vede un +4,20% negli arrivi e +1,56% nelle presenze.