Ventimiglia: cimitero di Verrandi e PalaRoja, l'assessore Calimera replica alle minoranze

“ Con riferimento alle dichiarazioni delle minoranze consiliari apparse nei giorni scorsi sugli organi di stampa - si legge in una nota a firma dell'assessore Calimera - si precisa che negli ultimi mesi sono stati eseguiti diversi e molteplici interventi di ripristino, non solo all’interno del cimitero principale di Roverino, ma anche all’interno dei cimiteri frazionali. Solo a titolo d’esempio, è stato ricostruito il muraglione perimetrale del cimitero di Verrandi, da anni in stato di totale abbandono. Inoltre è stato riparato l’ascensore del cimitero di Roverino attraverso la sostituzione del quadro di comando, oltre alla predisposizione di un meccanismo di sicurezza che consenta, tramite appositi e moderni sensori, di evitare che l’ascensore possa andare in corto circuito a causa di infiltrazioni d’acqua mai risolte dalle precedenti amministrazioni. Come già comunicato, peraltro, è già allo studio di questa amministrazione il progetto per addivenire ad una completa canalizzazione delle acque piovane per evitare il ciclico ripetersi di questo disservizio ”.

“Non corrisponde al vero - aggiunge Calimera - come dichiarato dalla Consigliera Cristina D’Andrea, che questa amministrazione avrebbe “dimenticato” i cimiteri: per ciò che concerne le pulizie interne, la ditta appaltatrice esegue come da contratto e in maniera regolare gli interventi previsti. Inutile poi ricordare i continui interventi sulla sicurezza interna disposti dal Sindaco sin dai primi giorni dall’insediamento. Con riferimento ai presunti mancati interventi di riparazione del tendone del PalaRoja, così come manifestato dai consiglieri del Partito Democratico, ci teniamo a precisare che gli interventi sono stati eseguiti, ma probabilmente non sono ancora sufficienti a risolvere la problematica segnalata a causa del profondo stato di usura della tensostruttura. Naturalmente ci impegneremo in tal senso”.