Vallecrosia, sala polivalente gremita per il concerto strumentale "Largo ai giovani!" (Foto)

Sala Polivalente a Vallecrosia gremita per il concerto "Largo ai giovani!", andato in scena ieri pomeriggio.

Il numeroso pubblico presente è rimasto incantato dal concerto strumentale tenuto da diversi ensemble di Amp Obiettivo Musica, formati dai giovani musicisti dell'associazione musicale Pergolesi Ets.

L'evento, che rientrava tra gli appuntamenti del calendario delle manifestazioni previsto dal Comune in occasione delle festività natalizie, ha concluso la rassegna musicale "Suoni d' Inverno" a cura dell'Associazione Musicale Pergolesi. "Un numerosissimo pubblico ha assistito alle esibizioni dei musicisti di tutte le età con violino, chitarra, flauto, pianoforte e clarinetto" - commenta l'Amministrazione comunale di Vallecrosia - "Ringrazio la professoressa Adriana Costa per l'impegno che ogni giorno dedica alla scuola di musica, i musicisti (grandi e piccoli) per il tempo che riservano alla loro passione e i loro genitori perché rispettano l'attitudine dei figli, seguendoli e sostenendoli nel loro percorso musicale. La musica libera la mente ed arricchisce il cuore".