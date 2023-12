Villaggio natalizio, trenino di Erio, street Christmas e concerto di Amp Obiettivo Musica animano Vallecrosia (Foto e video)

Clima natalizio a Vallecrosia grazie al Villaggio natalizio, al trenino di Erio, allo street Christmas e al concerto di Amp Obiettivo Musica. Nella giornata di ieri musica, giochi e intrattenimento hanno divertito e immerso grandi e piccini nel pieno spirito natalizio.

Dal mattino sul solettone sud è stato allestito il "Villaggio natalizio: Aspettando il Natale" dove i più piccini hanno potuto incontrare Babbo Natale e divertirsi con spettacoli e gonfiabili. Nel pomeriggio, inoltre, sul solettone sud è arrivato anche il trenino di Babbo Natale che ha consegnato i regali e la merenda a tutti i bambini presenti. Un evento a cura dell'associazione Fiori Eventi.

Il pomeriggio è stato animato anche da "Vallecrosia Street Christmas", un evento offerto dai commerciati della via. Artisti di strada, giocolieri, cantanti, truccabimbi, baby dance, pop corn e stand erano presenti lungo via colonello Aprosio, dall'incrocio con via Giovanni XXIII al solettone. Special guests dell'evento sono stati Topolino, Minnie e Il Grinch che hanno distribuito caramelle a tutti i bimbi.

In serata, invece, nella sala polivalente è andato in scena "Voci di Natale", concerto con il coro e i cantanti di Amp Obiettivo Musica, formato da giovani musicisti e coristi dell'associazione musicale Pergolesi Ets, coordinati dai docenti dell'associazione. A tutti gli eventi hanno preso parte il vicesindaco Marilena Piardi, l'assessore Patrizia Biancheri e i consiglieri comunali Enrico Amalberti e Denis Perrone.