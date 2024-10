Sanremo: da giovedì prossimo al cinema Tabarin in programmazione il film 'Italo Calvino nelle città'

Da giovedì prossimo, al cinema Tabarin di Sanremo, sarà in programmazione ‘Italo Calvino nelle città’, film prodotto in occasione del centenario della sua nascita e diretto da Davide Ferrario con protagonisti Valerio Mastrandrea, Alessio Vassallo, Filippo Scotti e la partecipazione straordinaria di Violante Placido, distribuzione RS productions in collaborazione con Mirari Vos. Autore del film è anche Marco Belpoliti. Per quanto riguarda la parte sanremese il regista si è avvalso della collaborazione di Laura Guglielmi.

Davide Ferrario racconta la vita di Italo Calvino, attraverso il legame dello scrittore con le città, sia quelle ‘visibili’ in cui ha vissuto, lavorato, o da cui è rimasto suggestionato nei suoi viaggi che quelle ‘invisibili’, inventate per il famoso libro edito da Einaudi nel 1972. Orari di programmazione 16.30, 18.15 e 21.45 da giovedì 31 ottobre al cinema Tabarin. Prezzi di ingresso: intero 9 euro (ridotto 7).