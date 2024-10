Il Casinò di Sanremo apre a una collaborazione con il Teatro Chiabrera di Savona per la stagione teatrale 2025-2026

Il Casinò di Sanremo guarda al futuro con un'interessante prospettiva di collaborazione con il Teatro Chiabrera di Savona, in vista della stagione teatrale 2025-2026. L'iniziativa, pensata per offrire alle compagnie teatrali una maggiore opportunità di repliche sul territorio, mira a coordinare le date degli spettacoli tra i due importanti teatri liguri, permettendo così una programmazione più fluida e consecutiva per gli artisti.

A confermare questa possibilità è stato il consigliere del Consiglio di Amministrazione del Casinò di Sanremo, Eugenio Nocita, che ha espresso l’intenzione di lavorare insieme al Teatro Chiabrera per creare una sinergia vantaggiosa sia per le compagnie che per il pubblico. "L’obiettivo è quello di consentire alle rappresentazioni di avere date ravvicinate tra Sanremo e Savona, permettendo alle compagnie di esibirsi più volte sul territorio e ottimizzare così i costi e la logistica delle tournée", ha dichiarato Nocita.

Questa collaborazione rappresenta un'opportunità significativa non solo per il Casinò di Sanremo, ma anche per il Teatro Chiabrera e, più in generale, per la scena culturale ligure. La possibilità di replicare gli spettacoli in più sedi potrebbe infatti aumentare l’attrattiva degli eventi e ampliare il bacino di spettatori, offrendo al contempo un palinsesto teatrale di grande respiro.

Il dialogo tra i due enti culturali è già avviato, e si guarda con fiducia al 2025-2026 come a una stagione in cui la cultura e il teatro possano essere fruibili su scala più ampia, con il coinvolgimento di due delle realtà teatrali più importanti della Liguria.