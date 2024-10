Vallecrosia: sabato scorso una giornata di sport e beneficenza organizzata dal 'Team Moschitta' (Foto)

Si è svolta sabato scorso a Vallecrosia una giornata di sport e beneficenza tutta rivolta al mondo femminile. La locale amministrazione ha accolto e supportato la proposta del 'Team Moschitta' di organizzare una giornata imperniata sulla nobile arte pugilistica, di recente aperta anche alle categorie femminili e fenomeno in forte ascesa, con il fine di sensibilizzare il tema sul rispetto dei diritti e combattere ogni forma di violenza sulle donne.

Il consigliere comunale delegato allo sport Marco Calipa, viste le tematiche, si è reso subito disponibile a coadiuvare l’evento ed ha manifestato apertura per eventuali eventi simili futuri. L’intero ricavato della giornata, tolte le spese, è stato devoluto per volontà della associazione Team Moschitta a una associazione NO profit che combatte tutti i tipi di violenza sulle donne sul territorio della provincia di Imperia, l’associazione 'Noi4You'. Madrina d’eccezione è stata la pugile Irma Testa, atleta che ha partecipato alle ultime olimpiadi di Parigi nonché bonzo olimpico di Tokyo 2020 nei pesi piuma, un oro e un argento mondiali sempre nei pesi piuma, due ori europei e collare d’oro al merito sportivo conferitoLe a Roma il 22/12/2023.

L’atleta nel corso della mattina del sabato ha tenuto uno stage che ha visto la partecipazione di oltre 60 tra ragazzi e tecnici provenienti da tutta la regione, ma anche da Toscana e Piemonte. Nello stage la campionessa si è particolarmente concentrata nel trasmettere ai partecipanti i concetti di umiltà, serietà e rispetto oltre ad infondere esperienze sportive positive personali, e le proprie conoscenze in ambito tecnico tattico. L’organizzazione è stata seguita dal Team Moschitta, società di sport da combattimento con sede a Camporosso che negli anni ha visto la maggior parte dei suoi successi portati a casa dalle sue atlete delle categorie femminili.

La giornata, è continuata poi nel pomeriggio con una riunione di pugilato che ha visto quasi esclusivamente incontri femminili preceduti da incontri giovanili di SPARRING IO (esibizioni di tecnica-tattica pugilistica a contatto controllato) eseguita da bambini dai 10 ai 12 anni, e si è poi conclusa con due match maschili e con la celebrazione conclusiva in cui il Team organizzatore, nella figura di Antonio Moschitta, ha tenuto a consegnare targhe e fiori di riconoscimento a coloro che hanno promosso e permesso l’evento.