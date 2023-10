Amministrative a Sanremo: un sondaggio consegna Gianni Rolando e il centrodestra al 53%, tutti i dati

E’ tempo di campagna elettorale ed è, ovviamente, tempo anche di sondaggi. Alcuni sono stati già fatti ed ora è la volta dei risultati di quello svolto da 'In.Twig', in attesa dell’ufficializzazione dei nomi che si giocheranno la poltrona di sindaco a Sanremo. Una poltrona che scotta, visto che chi si siederà dovrà prendere il testimone da Alberto Biancheri, dopo 10 anni di governo.

I dati emersi da un campione di 750 persone contattate, rendono una decisa propensione verso una coalizione di centrodestra affiancata da alcune liste civiche (tra il 49 e il 53%), oppure da una serie di liste civiche con orientamento di centrodestra (riferite ad ‘Anima’) con una forchetta compresa tra il 23 e il 27%, e la coalizione di centrosinistra tra il 21 e il 25%.

Secondo il sondaggio le caratteristiche del futuro sindaco, questo dovrebbe avere: serietà e competenza al 25-27%, conoscenza dei problemi della città 26%, onestà 19%, capacità di innovare 10%, vicinanza alle persone 6%, cambiare Sanremo 4%.

Il confronto tra possibili candidati vede nel sondaggio tre nomi: Gianni Rolando, Claudia Lolli ed Alessandro Mager che, rispetto alle voci vedono: Rolando al 45% su serietà e competenza, Mager al 40%, Lolli al 15. Sulla conoscenza dei problemi sono rispettivamente a: Rolando 39, Lolli 33 e Mager al 28%. Per l’onesta il sondaggio dà Rolando al 47%, Mager 30% e Lolli 23%. Per la capacità di innovare Rolando al 50%, Lolli al 26 e Mager al 24%. L’ispirazione della fiducia vede Rolando al 50%, Mager al 26% e Lolli al 24%.

E’ stato pure chiesto se serve continuità o discontinuità nell’amministrazione. Il 48,4% vorrebbe che fosse composta in parte da nuovi assessori e in parte da quelli attuali. Il 29,3% da nuovi assessori e il 5,4% dagli stessi della giunta Biancheri.

Nel sondaggio c’è anche un indicatore (da 0 a 100) sulle caratteristiche di competenza, che vede Gianni Rolando con un punteggio di 82, Alessandro Mager con 62 e Claudia Lolli con 45. L’eventuale sfida diretta ad eventuale ballottaggio tra Rolando e Mager, vede il primo con una forchetta che va dal 52 al 56% e il secondo tra il 44 e il 48%, con 8 punti medi in più per Gianni Rolando. In un eventuale ballottaggio tra Alessandro Mager e Claudia Lolli il sondaggio consegna una sostanziale parità, con la stima di voto tra il 48 e il 52% per entrambi.

Dal sondaggio traspare che i sanremesi voterebbero una coalizione di centrodestra che vede all’interno anche una serie di liste, con i partiti al 35% e il 18% alle civiche. All’interno delle domande fatte dai sondaggisti, anche un indice delle priorità per i sanremesi. Questi chiedono: le opere pubbliche (parcheggi, manutenzione ed altro) (36), viabilità e traffico (31), rifiuti (22), sanità (21), trasporti pubblici (14).