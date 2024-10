Al via al Teatro dell’Opera del Casinò l'ottava edizione di 'sanremoSenior' 2024, il concorso per interpreti e cantautori solisti over 34 anni

Sono 66 i protagonisti dell’8° edizione di sanremoSenior, il concorso per interpreti e cantautori solisti over 34 anni che - con 2 Semifinali - si disputeranno l’accesso alla Finale Mondiale 2024. Tutte le fasi si svolgeranno al Teatro dell’Opera del Casinò Municipale di Sanremo, i prossimi venerdì 25 e sabato 26 ottobre.

Sono state 728 le iscrizioni sottoposte alla Commissione Selezionatrice. Decisamente alta quest’anno anche la percentuale di concorrenti internazionali, segno del grande successo che la manifestazione sta ottenendo all’estero: la Commissione ha infatti scelto 37 stranieri e 29 italiani. Il nostro Paese vede partecipanti provenienti da 13 regioni: Calabria, Campania, Emilia R., Friuli V. G., Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana e Veneto. Gli stranieri arrivano da ben 25 nazioni: Argentina, Austria, Belgio, Bosnia & Herzegovina, Brasile, Cipro, Colombia, Ecuador, Finlandia, Francia, Germania, Indonesia, Inghilterra, Irlanda, Norvegia, Olanda, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia e Ungheria.

In Giuria in questa edizione personaggi di spicco nel panorama musicale italiano ed internazionale: Franco Fasano - in qualità di Presidente - Franco Simone e Michele Maisano; Cristina Orvieto (pianista, docente di musica, direttrice dell’Orchestra Giovanile Note Libere, coordinatrice della sanremoJunior Orchestra) e Freddy Colt (musicista e scrittore).

L’edizione di quest’anno di sanremoSenior si è aperta venerdì mattina, al Teatro Ariston di Sanremo, con un incontro dal titolo “I sogni non hanno età!” - condotto e coordinato da Franco Fasano - al quale hanno partecipato tutti i concorrenti.

Nel pomeriggio dello stesso giorno le prove ed alle 21.00 la 1° Semifinale. Il giorno successivo (sabato), alle 9.30, il via alla 2° Semifinale ed in serata, alle 21.00, la Finale Mondiale 2024.

Il vincitore assoluto del Grand Prix 2024, come ormai consuetudine, avrà la possibilità di esibirsi al Teatro Ariston nell’ambito della 26° edizione del GEF - il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola, in programma dal 26 al 29 marzo 2025.

Le due Semifinali e la Finale potranno essere seguite in diretta sul canale YouTube di sanremoSenior.

“Anche quest’anno ho il piacere di constatare la forte crescita di sanremoSenior sia a livello nazionale sia internazionale, che ha portato oltre 300 presenze alberghiere. - Ha dichiarato il Cav. Uff. Paolo Alberti, Fondatore e Presidente dell’evento - Questo è ovviamente uno stimolo per me ed il mio staff per cercare di fare sempre del nostro meglio, affinché i partecipanti ed i loro accompagnatori trascorrano dei giorni indimenticabili nella nostra meravigliosa città”.

A condurre le due Semifinali e la Finale sarà ancora una volta Maurilio Giordana, noto presentatore ed animatore radiofonico, coadiuvato anche quest’anno dalla cantante, autrice e producer italo/australiana, Gisella Cozzo.

La manifestazione è realizzata con il Patrocinio del Comune di Sanremo.

L’ingresso in Teatro per le Semifinali e la Finale è libero.