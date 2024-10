Duecento studenti sanremesi a teatro contro la dispersione scolastica: lunedì 4 novembre al Casinò

Il Teatro dell’Opera del Casinò si prepara ad accogliere 210 ragazzi delle scuole superiori di Sanremo per una mattinata dedicata ai temi dell’orientamento e contro la dispersione scolastica. L’evento, che si svolgerà lunedì 4 novembre 2024, è intitolato “Trova la tua strada con il Metodo PONTE” ed è parte di un ciclo di appuntamenti rivolti agli studenti delle scuole superiori organizzato e condotto da Claudio Allavena, coach professionista sanremese che dedica il proprio lavoro e impegno principalmente ai giovani, guidandoli nel complesso e affascinante percorso di trovare la propria strada.

Ideato dallo stesso Allavena, il Metodo PONTE è un approccio innovativo che offre ai giovani una sequenza strutturata di strumenti di coaching per aiutarli a scoprire e valorizzare i propri talenti, affrontare le sfide scolastiche e sviluppare una solida autostima. Presentato nel dettaglio anche nel libro “Metodo PONTE | Come laurearsi senza rinchiocciolirsi”, pubblicato da Allavena nell’autunno 2023, il Metodo mira a fornire a ragazzi e ragazze le risorse necessarie per trovare la propria strada con sicurezza e determinazione. Allo stesso modo, il ciclo di eventi organizzati con le scuole superiori è progettato per prevenire la dispersione scolastica e orientare i giovani verso il loro futuro, fornendo loro gli strumenti necessari per affrontare con successo il percorso educativo e professionale.

“Sono felice di essere riuscito a instaurare un dialogo con le scuole, e spero che in futuro questa collaborazione possa crescere in maniera più salda e strutturata. È importante e necessario specialmente in una provincia come quella di Imperia, che soffre di un alto tasso di abbandono scolastico” commenta il coach Claudio Allavena. La madrina dell’evento sarà l’onorevole Giusy Versace, senatrice e atleta paraolimpica di fama internazionale, nonché fondatrice della onlus Disabili No Limits. “La sua presenza è per noi un grande privilegio, e il suo esempio di resilienza e determinazione sarà una fonte di ispirazione per tutti i giovani partecipanti”, aggiunge la coach Barbara Cerutti, che condurrà l’evento con Allavena.