Loawarts 2024: rinviate causa maltempo le attività previste per sabato 26 e domenica 27 ottobre

L’associazione Vivi Loano, in collaborazione con l'amministrazione comunale loanese, ha comunicato il rinvio delle attività previste per sabato 26 e domenica 27 ottobre nell’ambito della manifestazione Loawarts 2024. La decisione, presa in accordo con gli uffici comunali, si è resa necessaria a causa delle condizioni meteo previste per le prossime ore.

"Tutti coloro i quali avevano prenotato attività a pagamento potranno usufruire del biglietto in una delle giornate della prossima settimana - fanno sapere dall'associazione - previa comunicazione allo staff di Vivi Loano tramite Whatsapp al numero 351.834.5220".