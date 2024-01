'Presepi... Sotto le stelle' a Borghetto San Nicolò, premiati gli ospiti della Fondazione Chiappori a Latte (Foto e video)

Premiati gli ospiti della Fondazione Chiappori a Latte, frazione di Ventimiglia, al 24° concorso natalizio Presepi... Sotto le stelle, organizzato dall'associazione culturale Voci e note sotto le stelle. Ieri nella suggestiva cornice dell'oratorio dell'Annunziata a Borghetto San Nicolò, frazione di Bordighera, è, infatti, andata in scena la cerimonia di premiazione dell'edizione di quest'anno del noto concorso per le Natività, che si è distinto, in particolar modo, per la dedizione dei volontari, la creatività degli artisti partecipanti e, come sempre, per il messaggio universale che veicola la rappresentazione del presepe.

Gli ospiti della Residenza Chiappori di Latte sono stati felici di essere tra gli artisti in gara e di aver anche vinto un premio per il “Presepe più rappresentativo come strumento di condivisione e divulgazione”. Il presepe realizzato nella casa di riposo sottolineava, infatti, l'essere in un'epoca in cui si ha la necessità di dare altre possibilità a quanti sembrano non avere più niente da dire e dove tornare a fare pratica dell'arte di "riparare" gli oggetti come le relazioni tra le persone. Il messaggio era illustrato con un cartellino davanti al presepe: "C'era una volta un tempo in cui gli oggetti, qualunque fossero, se rotti, venivano riparati e destinati ad altri usi. Pensiamo sia arrivato, oggi, il tempo in cui sia impellente provare a riparare i rapporti che non vanno dando loro altre possibilità, nuova vita. Lo sport, inteso come gioco sociale che coltiva comunità, può essere il prezioso luogo dove lo spirito del Natale si rinnova ogni giorno, riportandoci alla luce".

La gita fuori porta, resa possibile anche grazie all'amorevole presenza di Gabriella, volontaria A.V.O. presso la Casa di riposo di Latte, è stata una lieta esperienza per gli ospiti che hanno potuto pure ascoltare le soavi note dei bravissimi cantori del Coro Voci e Note.