Ventimiglia, ciclopedonale tra via Tacito e via Dante: aperto il nuovo tratto di passeggiata a sbalzo (Foto)

Aperto ufficialmente al transito di bici e pedoni il nuovo tratto di passeggiata ciclopedonale a sbalzo a Ventimiglia tra via Tacito e via Dante. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro.

"È stato aperto oggi al transito ciclabile e pedonale il nuovo tratto di passeggiata a sbalzo tra via Tacito e via Dante, pari a 428 metri" - fa sapere il primo cittadino - "L’opera sarà completata a breve con cinque scalinate e una rampa per permettere l’accesso alle spiagge in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, schienali per le sedute bianche, nuovi cestini, illuminazione della ringhiera e pavimenti tattili per non vedenti".

"Si ringrazia la Regione Liguria per l’importante finanziamento tramite il progetto Edumob Alcotra" - dice il sindaco Di Muro che oggi era presente sul nuovo tratto di ciclopedonale insieme agli assessori Domenico Calimera e Adriano Catalano e al sindaco di Camporosso Davide Gibelli.