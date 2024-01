Sanremo: consegnate le chiavi del cantiere per il Palazzetto dello Sport, ora riprendono i lavori (Foto e Video)

Giornata storica, quella odierna per lo sport matuziano. Dopo i tanti anni senza una struttura del genere e dopo i mesi di attesa, sono state consegnate questa mattina, dal dirigente dei Lavori Pubblici in comune, Danilo Burastero, le chiavi del cantiere del Palazzetto dello Sport di zona Pian di Poma Sanremo, i cui lavori sono bloccati da tempo e che finalmente potranno riprendere.

La storia è nota, con lo stop per il noto caso legato alla ‘Sicrea’ con i lavori che sembravano mettere il palazzetto nella lista delle tante cattedrali nel deserto italiane. Invece, con caparbietà, l’Amministrazione e gli uffici del comune hanno lavorato per sbloccare la situazione e oggi le chiavi sono finite nelle mani della ‘Gio Costruzioni’ di Sanremo, la ditta incaricata di riprende i lavori e, soprattutto, portarli a temine.

Il Dirigente Burastero e l’Amministratore Delegato della ‘Giò Costruzioni’, Antonio Pratichizzo, hanno confermato che i tempi di realizzazione sono fissati in 400 giorni. Ci vorrà ora un mese per sistemare l’area del cantiere, dove è cresciuta copiosa la vegetazione, ma anche per rifare tutti gli allacci necessari oltre alla rimessa in funzione della gru.

Il valore complessivo dell’opera, lo ricordiamo, è di 14,5 milioni di euro e il progetto, finanziato con un leasing costruendo, consentirà alla città di avere il polo sportivo atteso ormai da decenni. La nuova RTI (Rete Temporanea di Impresa) è composta da: Giò Costruzioni di Sanremo in qualità di capogruppo mandataria soggetto realizzatore/manutentore; Ercole Consorzio Stabile s.c.a.r.l. di Villa D’Adda come mandante soggetto realizzatore/manutentore; A&T Europe S.p.a. di Castiglione delle Stiviere come mandante soggetto realizzatore/manutentore; BCC Leasing S.p.a. di Roma come mancante soggetto finanziatore.

Il direttore dei lavori è Danilo Burastero, il Responsabile Unico del Procedimento in fase esecutiva è Anna Ricci, il collaudatore tecnico amministrativo è Ivan Gallo e il collaudatore delle opere strutturali è Luca Badano. Ora, ovviamente, si spera che non ci siano più intoppi burocratici o tecnici e che il cantiere possa viaggiare spedito.

Secondo il crono programma che è stato confermato oggi, in teoria il taglio del nastro potrebbe avvenire all’inizio del mese di febbraio 2025. Se tutto andrà per il meglio, Sanremo avrà un’opera che attende da oltre 50 anni.