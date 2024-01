Valle Argentina e la Diocesi in lutto: è morto a 97 anni Mons. Antonio Rubino

E’ morto Mons. Luigi Antonio Rubino. Nato il 27 gennaio 1927 a Baiardo è stato ordinato nel 1950. Nel 2021, il sacerdote aveva dovuto lasciare la cura della parrocchia di Montalto, dopo 29 anni di attività ininterrotta. Mentre a Carpasio era stato per 62 anni a cura della comunità.

Mons. Rubino ha vissuto una vita nella fede con 73 anni di sacerdozio, iniziato come vice parroco di Badalucco. La salma sarà esposta per la preghiera e la visita dei fedeli nella giornata dell’Epifania e della mattina di domenica presso il Battistero di Sanremo in piazza San Siro.

I funerali verranno celebrati domenica nella Basilica Concattedrale di San Siro alle 15. La salma verrà tumulata nel Cimitero di Baiardo lunedì 8 gennaio.