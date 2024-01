San Bartolomeo al Mare: mercoledì prossimo convegno su ‘La Pista Ciclabile del Golfo Dianese, da quota zero a quota mille’

Organizzato dal gruppo ‘Insieme possiamo’ si svolge, mercoledì prossimo alle 21 all’Oratorio della ‘Divina Misericordia’ di San Bartolomeo al Mare, il convegno sul tema ‘La Pista Ciclabile del Golfo Dianese, da quota zero a quota mille’.

Oratori della serata saranno: Andrea Gorlero (Presidente di Amaie Energia), Serena Valle (Ceo di Interface Tourism Italia) e Marco Benedetti (Ceo di Dmo Turismo Riviera dei Fiori). Saranno presenti amministratori pubblici e consiglieri comunali del comprensorio e rappresentanti delle associazioni di categoria.

Saranno appaltati a breve i diversi lotti dei lavori di sistemazione del sedime ex ferrovia per la pista ciclopedonale che, raccordandosi con Imperia, completerà la tratta Ospedaletti-Andora, inserita nella prospettiva più ampia della futura ‘Ciclovia Tirrenica’ che andrà ad interessare gran parte del Ponente ligure. La pista arriva finalmente nel Golfo Dianese ed è una grande opportunità di riqualificazione turistica e ambientale, una importante occasione di sviluppo futuro con prospettive inedite per il nostro territorio.

“Nella fase di esecuzione dei lavori – evidenziano gli organizzatori - il nostro territorio (inteso nella interezza del comprensorio dianese) potrebbe attrezzarsi con appositi progetti coordinati, con strumenti programmatici coerenti, con regolamenti univoci. Questo è, dunque, il momento da cogliere per arrivare pronti ad integrare ed arricchire un’opera ‘sostenibile’ e di grande attrazione turistica”.

Il convegno intende avviare una riflessione corale grazie alla quale, oltre i confini municipali, sia possibile esprimere e confrontare proposte sostenibili, proiettate in avanti, differenziate ma integrate l’una all’altra, finalizzate a valorizzare il patrimonio di attrazioni di cui dispone l’intero ambito del Golfo Dianese, dalla quota zero del mare (e sotto il mare) fino alla quota mille del Pizzo d’Evigno, con tutte le ricchezze intermedie.

Un momento dedicato a raccogliere idee e creatività affinché, cogliendo l’occasione data dalla pista, intesa come collegamento ‘orizzontale’ lungo la costa, si programmino nuove percorrenze ‘verticali’: verso il mare, verso i centri cittadini, verso i borghi storici e verso l’ampio entroterra, da Capo Berta a Capo Cervo fino al Pizzo d’Evigno.