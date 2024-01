Santo Stefano al Mare: sottoscritta convenzione tra amministrazione comunale e servizio di ambulanza veterinaria

È stata sottoscritta, giovedì scorso, la convenzione tra l’amministrazione comunale di Santo Stefano al Mare ed il servizio di ambulanza veterinaria.

Grazie all’accordo viene assicurato ad ogni animale in difficoltà un primo soccorso salvavita ed il trasporto in emergenza verso la struttura veterinaria fiduciaria del proprietario o, se non disponibile, verso la clinica veterinaria più vicina.

L’attività sarà garantita 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi esclusivamente su chiamata telefonica al numero emergenze: 338/3356511, da parte degli utenti residenti sul territorio comunale o dalle Forze dell’Ordine. Il servizio è completamente gratuito per i cittadini residenti.



Il Consigliere comunale Raffaella Milli: “Un servizio importante dedicato ai nostri animali d’affezione. Si tratta di un vero e proprio soccorso salvavita: un’ambulanza accorrerà con la massima urgenza per soccorrere l’animale domestico in difficoltà, che sarà assistito sul posto ed in seguito trasportato in una struttura che fornirà le cure adeguate. L’attenzione per i nostri amici animali è un elemento importante della nostra amministrazione dall’inizio del nostro mandato”.

“Ringrazio l’amministrazione comunale di Santo Stefano al Mare, in particolare la consigliera comunale Raffaela Milli ed il Sindaco Marcello Pallini, che hanno creduto nella nostra missione per la tutela e il benessere degli animali - afferma il Presidente Ambulanza Val Nervia ODV Igor Cassini, che prosegue: “Ci sono molte persone impossibilitate a trasportarli quando non stanno bene, per cui questo è un servizio utile ad affrontare questo tipo di disagi”.



Per maggiori informazioni:

www.ambulanzeveterinarievalnervia.it