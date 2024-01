Bordighera, al via il corso di I livello per aspiranti sommelier di Aspi Riviera dei Fiori (Foto)

Ultimi giorni per potersi iscrivere al corso di I livello per aspiranti sommelier organizzato da Aspi Riviera dei Fiori che andrà in scena presso l’hotel Parigi a Bordighera.

Il corso avrà inizio l’8 gennaio e prevede 15 appuntamenti serali, che si terranno ogni lunedì e martedì. "Gli interessati inizieranno il loro percorso formativo scoprendo il mondo del vino e non solo" - spiegano gli organizzatori - "Il percorso prevede l’apprendimento della tecnica di degustazione, nozioni di viticoltura ed enologia, tecniche della spumantizzazione e vini speciali, birra, distillati, acque, tea e caffè e nozioni di enogastronomia. Il corso di I livello terminerà il 20 febbraio".

Seguirà poi un corso di II livello che avrà inizio a fine febbraio. "Al termine del corso e dopo il superamento dell'esame sarà consegnato l’attestato di Mastro Coppiere, che darà la possibilità di accedere al III livello" - fanno sapere gli organizzatori - "Per completare il percorso formativo vi sarà un esame finale che permetterà il conseguimento del titolo di sommelier. Per informazioni scrivere a rivieradeifiori@aspi.it".

Aspi è l’associazione della sommellerie professionale italiana riconosciuta dal ministero dello sviluppo economico Mise. Aspi, inoltre, è anche membro ASI (associazione della sommellerie internazionale).