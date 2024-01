Ventimiglia, un successo il concerto di Natale benefico di Aceb e Industrie Musicali (Foto e video)

Musiche e canti natalizi animano il teatro comunale di Ventimiglia. E' stato un successo il concerto di Natale benefico organizzato, ieri sera, dall'Aceb - Associazione Culturale Eventi Benefici di Camporosso e dalle Industrie Musicali di Vallecrosia, che hanno vinto il bando Aceb 2022.

Le due associazioni si sono alleate per portare un'esperienza unica di festa e solidarietà al pubblico presente. "Abbiamo pensato di proporre un evento che poteva catturare lo spirito natalizio e offrire anche l'opportunità di raccogliere fondi" - raccontano gli organizzatori.

Il mondo del volontariato e della beneficenza si unisce così a quello della musica. "I ragazzi che si esibiscono sul palco sono frutto del laboratorio Industrie Musicali band" - dicono Alessio Benedetto e Renzo Lanziani di Industrie Musicali - "Ringraziamo l'Aceb, l'amministrazione comunale e tutte le persone che hanno lavorato per lo spettacolo. Speriamo sia una serata di musica, di gioia e un momento di svago".

"Il bando Aceb 2022 è stato vinto dalle Industrie Musicali ma il bando 2023 è stato vinto dall'Unione Sportiva Camporosso Calcio che ha chiesto di acquistare le divise di calcio dai primi calci fino alla prima squadra" - fa sapere Stefano Urso, presidente di Aceb - "A fine dell'anno chiuderemo il bilancio e poi verso marzo gli utili li daremo all'associazione che ha vinto".

Sul palco si sono esibiti i giovani cantanti e musicisti delle Industrie Musicali di Vallecrosia, che hanno emozionato e incantato i presenti, ma, durante la serata, si è parlato anche della violenza sulle donne. "Caro signor Gino, le nostre associazioni, Aceb e Industrie Musicali di Vallecrosia, patrocinate dalla città di Ventimiglia, hanno organizzato per questa sera, un concerto di Natale, per portare un’esperienza di festa e di solidarietà ai nostri concittadini. Vorremmo però, che questo concerto, oltre a catturare lo spirito natalizio ed avere uno scopo benefico, fosse anche amplificatore di un messaggio forte contro la violenza sulle donne. Pertanto, ascoltando il suo messaggio e raccogliendo la sua richiesta, sta sera qui, non ci sembra affatto 'nota stonata', far rumore! Un rumore assordante per non dimenticare e mantenere sveglio e vigile il ricordo della vostra cara Giulia e di tutte le altre donne a cui è stata tolta ingiustamente la dignità, la libertà, la vita! Da noi tutti qui riuniti, giunga a lei, a Elena e a Davide il più caloroso dei nostri abbracci" - leggono tre ragazze delle Industrie Musicali.

Per l'occasione erano presenti, tra il pubblico, il consigliere regionale Veronica Russo, il consigliere comunale di Ventimiglia Matteo Ambesi, i consiglieri comunali di Vallecrosia Stefano Fullone, Fabio Perri e Mircko Valenti, il sindaco di Camporosso Davide Gibelli, il vicesindaco Fulvia Raimondo, l'assessore Cristiana Celi e i consiglieri comunali Davide Grimaldi e Marco Bacigaluppi.

"Armonie natalizie: un concerto per il bene", presentato dallo speaker di radio Onda Ligure Federico Bruzzese, era patrocinato dalla città di Ventimiglia. "L'amministrazione comunale di Ventimiglia vi ringrazia per eventi di questo genere" - commenta il consigliere comunale di Ventimiglia Matteo Ambesi - "Questa amministrazione punta molto sugli enti del terzo settore".

Nel corso della serata si è svolta pure l'estrazione della lotteria di beneficenza. Tre i vincitori che si sono portati a casa una birra artigianale dell'Aceb.