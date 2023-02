Il bando di Aceb 2022 va alle Industrie Musicali di Vallecrosia, a Camporosso la consegna dell’assegno di oltre 6mila euro (Foto e video)

Le Industrie Musicali di Vallecrosia vincono il bando di Aceb 2022. La cerimonia di consegna dell’assegno ai vincitori si è svolta, ieri sera, al centro polivalente ‘Giovanni Falcone’ di Camporosso alla presenza di autorità civili locali e regionali durante il primo evento del 2023 di Aceb - Associazione Culturale Eventi Benefici: ‘Allerta Rossi’, tributo a Vasco Rossi.

‘Industrie Musicali’ ha vinto grazie al progetto sociale ‘Industrie Musicali Band’, musica d’insieme per giovani dai 12 ai 18 anni, patrocinato dal comune di Camporosso. Un laboratorio musicale che, attraverso un percorso teorico-pratico, permetterà ai partecipanti di dar vita ad una vera e propria band musicale allo scopo di esibirsi in spazi pubblici e in varie manifestazioni, confrontarsi con altri giovani e crescere insieme attraverso la condivisione di un percorso. Le risorse coinvolte sono di dieci docenti musicali e due volontari. Un'iniziativa pensata per offrire un luogo e un progetto ai giovani musicisti e infondere in loro lo spirito di fare musica insieme, imparando ad ascoltare e a collaborare.

E' la terza volta che Vallecrosia riceve un bando Aceb, dopo quello consegnato alla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e all'Atletica Vallecrosia. "Siamo orgogliosi che la scuola di musica Industrie musicali sia stata premiata insieme ai loro alunni. Le Industrie Musicali hanno portato il nome di Vallecrosia in giro per l'Italia e per il mondo, come hanno fatto anche gli Urban Theory" - commenta il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi - “Ringrazio Aceb e tutti i volontari, che dedicano il loro tempo, quotidianamente, per gli altri”.

"E' un premio promosso dall'associazione Aceb di Camporosso, alla quale sono particolarmente affezionato perché ho partecipato direttamente alla sua fondazione circa cinque anni fa" - afferma il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - "L'attività di questa associazione promuove molto la beneficenza e durante questa serata premia un'associazione che merita tanto perché promuove la musica per i giovani".

“Ringrazio Aceb per aver organizzato la serata e la premiazione dei vincitori del bando Aceb, che ha consegnato un assegno alle Industrie Musicali di Vallecrosia. Vengono premiati dei giovani talenti che sono un grande esempio, sia per i loro giovani coetanei sia per gli adulti, perché hanno cantato dando l'esempio di semplicità, passione, studio e dedizione" - dichiara il consigliere regionale Veronica Russo - "Un'emozione unica passare del tempo con i famosi giovani talenti di Vallecrosia che hanno cantato sul palco del Festival di Sanremo con Mr. Rain. A loro auguro un futuro florido". "E' bello vedere il successo di questi bambini così talentuosi" - aggiunge il consigliere regionale Mabel Riolfo - "Sono bravi e sicuramente avranno uno splendido futuro".

Nel corso della serata si è esibito anche il coro di bambini delle Industrie Musicali di Vallecrosia che ha accompagnato Mr Rain sul palco dell’Ariston con il brano “Supereroi“, durante le serate della 73sima edizione del Festival di Sanremo. Il brano, che ha avuto un grande successo e ha già raggiunto il disco d'oro, ha permesso al cantante di piazzarsi terzo in classifica. Per l'occasione Mia Mauro di 9 anni, Seymur Postu di 5 anni, Alessandro Mora di 8 anni, Miranda Barbantini di 9 anni, Davide Passante di 9 anni, Camilla Mossutta di 11 anni, Noemi Taggiasco di 9 anni e Pierluigi Puglia di 11 anni della scuola di musica e studio di registrazione gestita da Renzo Lanziani, Alessio Benedetto, Alessio e Andy Senis si sono esibiti incantando ed emozionando il pubblico in sala con la loro voce.

Durante la serata è andato, inoltre, in scena lo spettacolo ‘Allerta Rossi’, provocazione artistica di Andrea Murgia, one man show, che ha presentato il suo tributo a Vasco Rossi. Andrea, che arriva da Genova e al momento è in tour in giro per l’Italia con il suo spettacolo, si è esibito facendo divertire e cantare il pubblico. "E' andata bene. Cantare le canzoni di Vasco Rossi è qualcosa di molto emozionante per me" - svela Andrea Murgia che recentemente ha collaborato con la Compagnia Goliardica Mario Baistrocchi e gli artisti Marco Zoccheddu e Leano Morelli - "A me piace creare empatia con le persone e grazie a queste canzoni è più facile. Si genera così un vortice di energia. Sono grato all'organizzazione che ha deciso di portare il mio spettacolo qui".

Aceb - Associazione Culturale Eventi Benefici è nata il 3 novembre 2017 da un’idea di Stefano Urso e di sua moglie Monica Ligustro, condivisa poi con un gruppo di amici. È un’associazione senza fini di lucro e ha come mission erogare gli utili introitati verso altre associazioni no profit, che abbiano fatto regolare domanda attraverso bandi prestabiliti dal consiglio direttivo, i cui regolamenti e formulari sono accessibili pubblicamente, avendone rispettato tutti i requisiti richiesti. Sostenere con entrate derivanti da iniziative promozionali, organizzando raccolta fondi, eventi ricreativi, sportivi e tutto quello che è rivolto al proprio autofinanziamento. Il consiglio direttivo dopo aver valutato i progetti pervenuti delibererà in maniera insindacabile quali soggetti beneficiare. Tantissime cose sono state fatte dalla fondazione, a oggi ACEB ha infatti erogato 36.089,78 euro in beneficenza e a questa somma è stata aggiunta anche la donazione di ieri sera. Nello specifico 200,00 euro nel 2018, 6.058,10 euro nel 2019, 9.071.52 euro nel 2020, 15.234, 62 euro nel 2021, 5.037,79 euro nel 2022.

“Nonostante il 2023 sia appena iniziato, Aceb ha già donato in beneficenza 457,75 euro. Si possono vedere tutte le donazioni in maniera dettagliata sul sito web di Aceb nella sezione ‘donazioni’. A maggio del 2021, grazie a Monica, è stato ottenuto da Italia non profit un riconoscimento importantissimo, acquisendo la coccarda della trasparenza, che certifica Aceb come associazione riconosciuta e qualificata. L'importo che abbiamo donato, durante la serata, ai vincitori del bando è di 6.571,88 euro cioè il 100% di quanto ci è stato richiesto per il loro progetto. Naturalmente questa sera abbiamo dato un assegno virtuale gigante, mentre un bonifico bancario è stato programmato e arriverà sul conto corrente delle Industrie Musicali lunedì mattina. Con questa donazione dalla nostra fondazione abbiamo erogato 42.661,66 euro in beneficenza. Il prossimo bando si aprirà il 1° aprile e si chiuderà il 31 ottobre 2023. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Camporosso per averci concesso il patrocinio e per l’ospitalità di questa sala, l'amministrazione comunale di Vallecrosia, i consiglieri regionali Veronica Russo e Mabel Riolfo, Elisa Colli per aver presentato la serata, i bambini che hanno cantato al festival di Sanremo con Mr. Rain per essersi esibiti, la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia per aver garantito l'assistenza e la sicurezza, Andrea Murgia per il tributo a Vasco Rossi e il mio consiglio direttivo e i miei volontari” - sottolinea il presidente di Aceb Stefano Urso - “Si ringraziano gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questa serata: la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, Coseva Camporosso, Autoricambi Borgogno Ventimiglia, P2 Vallecrosia, Anfosso Agraria Camporosso e Rossi Bigmat Vallecrosia. Infine dedico la serata alla mia cara Monica che con lei abbiamo iniziato questo grande e prestigioso progetto”.