I bambini delle Industrie Musicali di Vallecrosia si esibiscono al Forum di Assago con Mr. Rain (Foto)

I bambini delle Industrie Musicali di Vallecrosia, sabato sera, sono saliti sul palco del Mediolanum Forum di Assago, tutto esaurito per l'occasione, come coristi dell'artista Mr. Rain per il brano “Supereroi“, proprio come avevano fatto durante il Festival di Sanremo.

Mia Mauro, Seymur Postu, Alessandro Mora, Miranda Barbantini, Davide Passante, Camilla Mossutta, Noemi Taggiasco e Pierluigi Puglia della scuola di musica e studio di registrazione gestita da Renzo Lanziani, Alessio Benedetto, Alessio e Andy Senis hanno cantato in occasione della fine del Supereroi Tour incantando ed emozionando il pubblico presente con la loro voce.

"I ragazzi hanno partecipato al concerto di Mr. Rain al Forum di Assago" - fa sapere Alessio Benedetto di MMI a Vallecrosia - “E' stato un evento spettacolare".