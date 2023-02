Vallecrosia al Festival, i bambini del Modern Music Institute si esibiscono sul palco dell’Ariston con Mr. Rain (Foto)

Sono di Vallecrosia gli otto bambini che ieri sera sono saliti sul palco dell’Ariston come coristi dell'artista Mr. Rain, in gara con il brano “Supereroi“, durante la prima serata della 73sima edizione del Festival di Sanremo.

Mia Mauro di 9 anni, Seymur Postu di 5 anni, Alessandro Mora di 8 anni, Miranda Barbantini di 9 anni, Davide Passante di 9 anni, Camilla Mossutta di 11 anni, Noemi Taggiasco di 9 anni e Pierluigi Puglia di 11 anni della scuola di musica e studio di registrazione gestita da Renzo Lanziani, Alessio Benedetto, Alessio e Andy Senis hanno cantato al Festival della Canzone Italiana incantando ed emozionando il pubblico in sala con la loro voce.

"I ragazzi, nonostante la giovane età, studiano musica all'istituto Modern Music Institute di Vallecrosia presso le Industrie Musicali e, per l'esibizione, sono stati preparati dalle insegnanti Marta Neviani e Laura Serrecchia" - fa sapere Alessio Benedetto di MMI a Vallecrosia.

“Bambini di Vallecrosia sono saliti sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo e hanno fatto un capolavoro. Per noi è un orgoglio” - commenta il vicesindaco e assessore con delega Servizi Sociali, Sanità, Personale, Cultura e Servizi democratici Marilena Piardi - “Siamo orgogliosi di avere una scuola di musica e di canto che piano piano sta dando degli ottimi risultati. Li ringraziamo per aver portato Vallecrosia a Sanremo 2023 e ringraziamo anche tutte le associazioni che si occupano di musica e canto. Con i bambini di MMI e gli Urban Theory, che ormai calcano palcoscenici in giro per il mondo, la città di Vallecrosia si distingue e occupa un posto importante nella produzione di artisti e talenti musicali, sia di canto che di danza. E’ una bella pubblicità per la città ma anche per le scuole, inoltre il loro successo dà una spinta in più a scegliere la via della musica”.

“I bambini della scuola di musica e studio di registrazione gestita da Renzo Lanziani, Alessio Benedetto, Alessio e Andy Senis hanno cantato come dei veri professionisti sul palco dell’Ariston, non sembravano neanche emozionati, sono stati bravissimi” - aggiunge l’assessore di Vallecrosia con delega al Centro Storico, al Turismo e al Commercio, Patrizia Biancheri - “Come amministrazione siamo davvero orgogliosi di questa scuola di musica che veramente porta il nome di Vallecrosia in alto”.

Il video di Mr. Rain, al momento, è il più visualizzato sui social ufficiali di Sanremo 2023.