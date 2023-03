Vallecrosia, premiati i bambini "Supereroi" di Mr Rain (Foto e video)

I bambini delle Industrie Musicali di Vallecrosia che hanno accompagnato Mr Rain sul palco dell’Ariston con il brano “Supereroi“, durante le serate della 73esima edizione del Festival di Sanremo sono stati premiati dal Comune e da Regione Liguria, nel pomeriggio di oggi, nella città della famiglia.

Mia Mauro di 9 anni, Seymur Postu di 5 anni, Alessandro Mora di 8 anni, Miranda Barbantini di 9 anni, Davide Passante di 9 anni, Camilla Mossutta di 11 anni, Noemi Taggiasco di 9 anni e Pierluigi Puglia di 11 anni della scuola di musica e studio di registrazione gestita da Renzo Lanziani, Alessio Benedetto, Alessio e Andy Senis hanno infatti cantato il brano, che ha avuto un grande successo e ha già raggiunto il disco d'oro, piazzatosi terzo in classifica.

Durante la premiazione erano presenti anche l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola e l’Amministrazione comunale di Vallecrosia che hanno consegnato una targa anche ai docenti delle Industrie Musicali di Vallecrosia. “Come Regione Liguria abbiamo voluto dare un riconoscimento agli insegnanti per l’importante percorso formativo svolto, che ha portato i bambini sul palco della musica leggera più importante a livello nazionale. Abbiamo premiato anche i bambini del coro, che con professionalità, nonostante la giovane età, e grande coraggio hanno affrontato una sfida così impegnativa e sono riusciti a raggiungere un traguardo così importante. Dei veri superoi!”- commenta l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola, che conclude - ”Infine, da psicologo, voglio sottolineare l’importanza del messaggio veicolato dal testo della canzone Superoi: chiedere aiuto nei momenti di difficoltà. Riconoscere di avere un problema e cercare un supporto è il primo passo fondamentale per superarlo”.

"Siamo orgogliosi che la nostra città sia stata rappresentata dai bambini del coro delle Industrie Musicali di Vallecrosia una manifestazione così importante come il Festival di Sanremo" - afferma il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi - "Anche l’amministrazione comunale ha voluto dare un riconoscimento per il grande lavoro svolto e per aver portato sul podio Vallecrosia. Complimenti agli insegnanti e ai bambini del coro. Dopo il grande successo degli Urban Theory, la nostra città, si attesta sempre di più come incubatore di giovani artisti a livello nazionale”.

Un altro riconoscimento per le Industrie Musicali di Vallecrosia che si aggiunge alla vittoria del bando di Aceb 2022 grazie al progetto sociale ‘Industrie Musicali Band’, musica d’insieme per giovani dai 12 ai 18 anni, patrocinato dal comune di Camporosso. Un laboratorio musicale che, attraverso un percorso teorico-pratico, permetterà ai partecipanti di dar vita ad una vera e propria band musicale allo scopo di esibirsi in spazi pubblici e in varie manifestazioni, confrontarsi con altri giovani e crescere insieme attraverso la condivisione di un percorso. Le risorse coinvolte sono di dieci docenti musicali e due volontari. Un'iniziativa pensata per offrire un luogo e un progetto ai giovani musicisti e infondere in loro lo spirito di fare musica insieme, imparando ad ascoltare e a collaborare. La cerimonia di consegna dell’assegno di oltre 6mila euro ai vincitori si è svolta, venerdì scorso, al centro polivalente ‘Giovanni Falcone’ di Camporosso alla presenza di autorità civili locali e regionali durante il primo evento del 2023 di Aceb - Associazione Culturale Eventi Benefici: ‘Allerta Rossi’, tributo a Vasco Rossi.