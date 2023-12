Sanremo: ciclabile chiusa e pranzo saltato, un nostro lettore "Il mugugno è una cosa seria!"

Un nostro lettore, Gianni Bojolo, ci ha scritto per commentare ironicamente la notizia dei turisti che, ieri, hanno trovato la ciclabile chiusa:

“Il mugugno arriva come un brontolìo, come una protesta a mezza voce. E non ci fa sollevare il sopracciglio leggere sui dizionari che si tratta di una parola di origine onomatopeica: si può pronunciare con i denti serrati, con le labbra appena schiuse, e il suo essere cupo, malmostoso e coperto non potrebbe essere foneticamente meglio rappresentato. Ciò che probabilmente sfugge è la sua dignità. Leggo la notizia di un gruppo di turisti che disdicono una prenotazione al ristorante perché bloccati dalla Pista Ciclabile chiusa. Ieri mattina percorrendo la Ciclabile in direzione Arma alle 10 ho trovato la pista effettivamente sbarrata all’ altezza della Stazione RT ma un addetto molto gentile consigliava se si voleva raggiungere Arma di aggirare il deposito RT continuare sul marciapiede davanti allo Stadio e riprendere la ciclabile all’altezza del vecchio casello ferroviario. Una deviazione di circa 200mt. Evidentemente il gruppo di turisti arrivati ‘dachissadadove’ non erano allenati a una siffatta ed estenuante variazione di percorso e perciò hanno disdetto la prenotazione al ristorante per evidenti motivi fisici (non si può arrivare in un locale tutti sudati). A noi sanremaschi dispiace per questo contrattempo capitato a questi ciclisti gourmet, soprattutto per il povero ristoratore che non ha incassato, ma per favore non mugugnate. Non ne siete capaci, solo i sanremaschi e i liguri sono maestri in questa ‘arte’. Anche perché come ho ben spiegato si poteva tranquillamente aggirare l’ostacolo. Avete raccontato una vera bufala. La prossima volta invece che fare la ciclabile fate il Poggio… vedrete che fame che avrete al vostro arrivo!”