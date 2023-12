Bordighera: il 14 gennaio all’ex Chiesa Anglicana il poeta Guido Catalano in ‘Smettere di fumare baciando’

È una sghemba ma divertentissima letteratura sentimentale quella che anima “Smettere di fumare baciando”, lo spettacolo di Guido Catalano in scena al Centro culturale ex Chiesa Anglicana di Bordighera domenica 14 gennaio alle 18.

Dopo il live di Pino Strabioli del 10 dicembre scorso ecco dunque il secondo appuntamento della rassegna “Aspettando Fughe di Teatro 2024-2025”, in attesa di riportare il grande teatro a Palazzo del Parco, ora in ristrutturazione: una iniziativa di Nidodiragno Produzioni e Claudia Claudiano, sostenuta dal Comune di Bordighera.

Lo spettacolo è la naturale conseguenza della pubblicazione dell'omonimo libro, pubblicato ad inizio 2023 e firmato per Rizzoli editore da Guido Catalano, torinese classe 1971, poeta e performer. Una raccolta autoironica, intima e spassosa, adatta a ogni esigenza: ci sono poesie della colazione e del dopo sbronza, fulminanti come battaglie navali e farcite come tramezzini, poesie d’amore mancato e di sogni possibili, poesie lanciate alla finestra come sassetti, poesie incattivite e poesie che danno dipendenza. Soprattutto, ci sono moltissimi baci. Perché baciare – oltre alla voglia di fumare – riduce anche quella di parlare a sproposito.

Catalano, armato di microfono e nuove stupefacenti poesie, domenica 14 gennaio a Bordighera incontrerà il pubblico di fedelissimi (oltre 94mila follower su Facebook) ma anche i "nuovi spettatori" incuriositi dalla sua poetica ironica e bizzarra. Uno spettacolo per voce sola, “Smettere di fumare baciando”, nel quale si alternano poesie inedite e vecchi cavalli di battaglia, dove l’amore, declinato in mille sfaccettature trionfa insieme a un affastello di altre emozioni e stati d’animo, quali la malinconia, la speranza, lo stupore, la sorpresa, la nostalgia, l’ansia, il desiderio sessuale, la paura, la felicità.

Il poeta professionista vivente più famoso d’Italia sarà accompagnato da Matteo Castellan, pianista e fisarmonicista d’eccezione. “Smettere di fumare baciando” è una produzione Via Audio. Biglietti: posto unico euro 20,00.

Prenotazioni: tramite un messaggio whatsapp al 393 8753637 - utilizzabile anche per informazioni (da lun a ven h 10/12 e 16/18) - o una email a info@nidodiragno.it, indicando nome e cognome, numero di biglietti e un contatto telefonico. La prenotazione dà diritto al posto a sedere con posti assegnati.