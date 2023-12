A Bordighera il conto alla rovescia di Capodanno inizierà alle 18.00 e continuerà fino a notte inoltrata

La festa del 31 dicembre a Bordighera si farà in quattro, con una nuova formula che prenderà il via nel pomeriggio e che trasformerà il centro in isola pedonale, da Piazza Garibaldi a Palazzo del Parco e Corso Italia: ci saranno balli, animazione per i più piccoli, musica dal vivo, artisti che brilleranno nel buio, dj set, spettacoli, performer per salutare il 2023 e dare il benvenuto al nuovo anno tutti insieme e a tutte le età.

Dalle 17.30 alle 20.00, Melodie nelle Vie porterà nel centro la musica dal vivo dei Good Mood Intha Hood, trio formato da voce, chitarra loop station e batteria con un repertorio che tocca jazz, swing, funky, pop e rap per trascinare il pubblico con tanto ritmo.

Dalle 18.00 alle 19.30, i bambini saranno protagonisti delle Fantasie di Capodanno in Via Vittorio Emanuele, vicino al Palazzo del Parco. Animazione, momenti di spettacolo, face painting coinvolgeranno le famiglie in una festa pensata per i più piccoli, ma che regalerà anche agli adulti allegria e divertimento.

Dalle 19.30 alla 22.30, spazio alle Magie di Capodanno. Nel buio risplenderanno le luci di performer, giocolieri e artisti sui trampoli che sfileranno in costumi unici ed eleganti e renderanno la serata indimenticabile accompagnando il pubblico lungo Via Vittorio Emanuele fino a piazza Garibaldi, in una ambientazione davvero suggestiva.

E proprio in Piazza Garibaldi, innanzi al Mercato Coperto, alle 22.30 inizierà il Power Mix Show Party. Anche quest’anno ci sarà tanta musica per ballare con un djset travolgente, giochi con laser che illumineranno la notte, ballerine ed animazione prima e dopo la mezzanotte.

«La festa di Capodanno di Bordighera torna e diventa ancora più grande. L’isola pedonale a partire dalle 18.00, le Fantasie pensate per i bimbi, la musica dal vivo, la meraviglia luminosa della sfilata degli artisti creeranno un’atmosfera magica che accompagnerà tutti fino a piazza Garibaldi, per ballare fino al conto alla rovescia e poi continuare a festeggiare. Abbiamo voluto creare un evento unico, che abbiamo promosso anche nella vicina Costa Azzurra, per divertirsi insieme fin dal pomeriggio - è il commento dell’Amministrazione -. Desideriamo ringraziare tutti gli artisti, i tecnici, le associazioni e le ditte coinvolte nell’organizzazione. Un grazie in particolare alla Polizia Locale, all’Ufficio Turismo, all’Ufficio Commercio e a tutte le associazioni di assistenza per l’impegno con cui stanno lavorando per regalare a Bordighera uno spettacolo unico».



Cartolina Capodanno Bordighera 2023