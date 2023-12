Sanremo: le atlete della Sanremese Baseball-Softball ricevuta in Comune

Ricevute in comune questa mattina, dagli assessori Giuseppe Faraldi e Sara Tonegutti, le atlete Giulia Riceputi, Eugenia Ruffo e Chiara Ottolini della Sanremese Baseball-Softball che fanno parte della squadra la Loggia (TO) promossa nei mesi scorsi in A2.

Le atlete sono state accompagnate da Claudia Lolli, presidente della Sanremese Baseball – Softball.

“E’ stato davvero un piacere ricevere Giulia, Eugenia e Chiara – dichiarano gli assessori Faraldi e Tonegutti – che hanno raggiunto un risultato così importante. I complimenti del sindaco e di tutta l’amministrazione comunale per la passione e l’impegno con cui queste giovani atlete affrontano il campo e i migliori auguri di nuovi e importanti successi sportivi”