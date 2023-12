Ventimiglia: ottimi risultati per l'evento natalizio ‘La Banda di Babbo Natale’ (Foto)

L'Istituto Biancheri, grazie all'impegno del primo collaboratore del dirigente scolastico prof. Musacchio Pierfrancesco, prosegue le attività per promuovere forme di mobilità sostenibili ed un sano stile di vita con il supporto organizzativo dell'associazione FIAB Riviera dei Fiori.

Con il patrocinio dei comuni di Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia e Bordighera la giornata è iniziata con una pedalata sulla nuova ciclabile di Ventimiglia fino a Bordighera per concludersi davanti alle scuole di via Veneto a Ventimiglia. La magnifica giornata che precede il Natale è stata l'occasione di festeggiare tutti insieme e sperimentare quella che potrebbe diventare una bellissima strada scolastica.

Per questo è stato realizzato, con il prezioso contributo della scuola musicale ABAU, un concerto musicale tenuto dai ragazzi e attività parallele come il ping pong, calcio e un mini percorso di atletica predisposto dall'Atletica Ventimiglia. E’ stata data la possibilità di provare gratuitamente alcune bici a pedalata assistita, una valida alternativa all'auto privata per i propri spostamenti quotidiani. Con poco è stata riqualificata una strada di quartiere trasformandola in un ambiente ricco di vita, socialità e divertimento.

“Sperimentare – dicono gli organizzatori - significa toccare con mano il cambiamento, offrire la possibilità di comprendere e accettare ciò che sono davvero le strade, non solo luoghi per gli spostamenti e la sosta ma soprattutto luoghi da vivere. I vantaggi di realizzare strade scolastiche sono molteplici e ben documentati: migliorano la qualità dell'aria, la sicurezza stradale, incentivano gli spostamenti a piedi ed in bicicletta, migliorano il traffico, la viabilità e rafforzano la coesione sociale, migliorando la qualità della vita dei cittadini. Non possiamo che essere felici del risultato di questa giornata, in attesa delle tante proposte ed iniziative che porteremo avanti nel nuovo anno”.