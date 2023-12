Speciale Natale: gli appuntamenti imperdibili di questo lungo ponte in provincia di Imperia

Il Presepe è diventato uno dei simboli forti del Natale e della famiglia che si riunisce, con al centro la grotta, Maria Giuseppe e Gesù infreddoliti e riscaldati dal fiato del bue e dell'asinello, e un paesaggio agreste che li circonda. Se l'usanza dell'albero di Natale proviene dai culti pagani dell’Europa settentrionale e soprattutto dai Celti, la tradizione racconta che sia stato San Francesco, nel Duecento, ad allestire il primo Presepe a Greccio, un piccolo borgo in provincia di Rieti. Oggigiorno la tradizione di predisporre il presepio nel periodo natalizio è diffusa in tutti i paesi cattolici del mondo. È dunque una buona occasione per andare a visitare uno dei tanti presepi ospitati in svariati luoghi tra Ventimiglia a Cervo, spingendosi magari fino nell’entroterra. L’elenco è lunghissimo è per questo vi rimandiamo all’Agenda Manifestazioni dove li troverete contrassegnati da un piccolo simbolo rosso.



Ma cos’altro si può fare o vedere in questi giorni di vigilia? In primis spiccano fra tutti gli spettacoli musicali a tema natalizio. Partiamo con quelli di oggi, sabato 23 dicembre.



Un pomeriggio legato alla tradizione e allo spirito natalizio è quello in programma a Borgo Fondura di Imperia dove alle 16 nella Chiesa di San Giuseppe si esibirà il Coro con Claudia in un concerto dedicato a queste feste.

Villa Luca a Sanremo, in frazione Coldirodi, oggi alle 17 si scalderà con le note del maestro violinista ucraino Volodymyr Baran e del pianista e baritono colantino Fortunato Kanani. I due artisti si esibiranno in brani e musiche della tradizione natalizia. La partecipazione è gratuita.

Il teatro Comunale di Ventimiglia ospiterà oggi il Concerto dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia diretto dal Mº Franco Cocco. Durante il concerto si potranno ascoltare numerosi brani tratti dalle più famose colonne sonore come il Padrino, Indiana Jones, Grease, Il Re Leone e molti altri. Non mancheranno i magici canti di Natale.

Sempre oggi ma a Vallecrosia, nella sala polivalente del Comune alle 17, vi sarà il concerto con il coro e i cantanti di ‘Amp Obiettivo Musica’ della Pergolesi dal titolo 'Voci di Natale'.

Alle 21 nella Chiesa di Santa Teresa in via de Fornari a Taggia l’appuntamento è con seconda edizione di ‘Taggia in Gospel’, a cura del Centro Culturale Tabiese. Protagonisti le voci del Family Band Gospel Choir, che proporranno brani della tradizione gospel anche a tema natalizio.

Spostiamoci a Civezza dove, alle ore 21, presso la chiesa di San Marco Evangelista, andrà in scena il concerto prenatalizio della OpenOrchestra diretta da Marco Reghezza. Un’occasione per sentire un repertorio molto vario che spazia dal 1700 ad oggi.

Questa sera alle 20.30 nella Chiesa Parrocchiale San Tommaso di Dolcedo, ad esibirsi sarà il duo di ghironde ‘Les Vieulleux de la Reine’ composto da Francesco Giusta e Ron Hollein. Il duo prende il nome dalla regina francese Maria Leszczynska grande appassionata e divulgatrice dello strumento. Sarà eseguito un programma dal titolo ‘Le amusements d’un heure. Duetti virtuosistici francesi del ‘700’. L’ingresso è a offerta libera.

La soprano Cinzia Ravotto accompagnata dalla pianista Tiziana Zunino sarà protagonista del concerto in programma alle 21 nella Chiesa di San’Antonio Abate a Tovo Faraldi, frazione di Villa Faraldi.

Per poter assistere ai concerti si salta da oggi al 26 dicembre. Nella Chiesa di Cristo Risorto, Piazza Europa, ad Ospedaletti, alle 16, è in programma un concerto di Musica Sacra dal titolo ‘Et in terra pax hominibus’ a cura del Coro Troubar Clair. Nell’entroterra alle 17 nella Chiesa di San Michele di Pigna, l’appuntamento è con il Concerto di Natale a cura del Gruppo musicale di Reddy Bobbio.

Numerosi ovviamente sono gli eventi dedicati ai più piccoli con i Babbi Natale che compaiono un po' dappertutto. Ne segnaliamo cinque particolarmente suggestivi, in programma domani. Santa Claus a bordo di un natante arriva dal mare per dispensare dolciumi e caramelle: lo si potrà vedere alla vigilia di Natale, a Imperia, Vallecrosia, Bordighera, Sanremo e Diano Marina.



Il capoluogo ospita la 22ª edizione di ‘Babbo Natale Sub’. L'iniziativa, destinata ad un pubblico di grandi e piccini, avrà luogo alle 17, quando la slitta di Babbo Natale, trainata da ‘renne subacquee’, attraccherà allo scalo di Calata Cuneo. Durante l'evento verranno distribuiti a tutti i bambini presenti dei sacchettini contenenti caramelle e cioccolatini e agli spettatori fette di panettone e cioccolata calda.

Una Passeggiata con Babbo Natale partirà alle 15 dal lungomare Marconi di Vallecrosia: un percorso in compagnia dei suoi aiutanti che faranno ballare e cantare in allegria grandi e piccini. La passeggiata si concluderà in Oratorio Don Bosco dove verrà distribuito un piccolo regalo a tutti i piccoli partecipanti.

Alle 17.30 nel Porto turistico di Bordighera sbarcherà anche qui Babbo Natale per incontrare i più piccoli.

La Canottieri Sanremo, organizza la manifestazione ‘Babbo Natale vien dal mare’ nelle acque del Porto. Alle 10.00 usciranno in mare soci e giovani atleti della Canottieri per accompagnare Babbo Natale che distribuirà caramelle, cioccolatini e dolciumi ai bambini che si troveranno nella zona dello scivolo di Piazzale Vesco e presso la Canottieri Sanremo.

A Diano Marina il protagonista non è Babbo Natale ma Gesù Bambino che nasce dalle acque e, accompagnato dai sub, viene consegnato al sacerdote che lo porterà nella Chiesa Parrocchiale dove è celebrata la messa natalizia alle ore 22.

Ma se il giorno di Natale è un momento magico in cui le famiglie si riuniscono per condividere gioia, amore e tradizioni, il giorno dopo, ovvero Santo Stefano, ci si può dedicare ad altre attività come, ad esempio, andare a spasso e curiosare tra le bancarelle de ‘Gli Ambulanti di Forte dei Marmi’ che faranno tappa il 26 dicembre a Riva Ligure. Si potranno ammirare le ormai mitiche ‘boutique a cielo aperto’ nella consueta location di Piazza Ughetto e Via Martiri della Libertà. Dunque, un appuntamento da non perdere assolutamente per i tanti appassionati del genere, come sempre all’insegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19.



Chi invece vuol trascorrere momenti di puro divertimento può fare un salto al Luna Park allestito sul piazzale Carlo Dapporto a Sanremo. Grandi e piccini potranno divertirsi sulle tante giostre, dai classici seggiolini volanti all'autoscontro, fino ad arrivare ad attrazioni più adrenaliniche.





