Martedì 26 e mercoledì 27 come ogni anno saranno allestiti i Mercati Antiquari di Natale a Sanremo. Gli espositori troveranno posto in Piazza Colombo e nel porticato del Palafiori di Corso Garibaldi, entrambi i giorni dalle ore 8.00 alle ore 19.00. Un imperdibile appuntamento per gli amanti del genere e ottime occasioni per trovare tesori nascosti.