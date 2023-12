Ospedaletti: il programma dei festeggiamenti per Natale e fine anno

Il Comune di Ospedaletti dedica le feste di Natale ai bambini. Mercoledì scorso all'asilo nido 'La Coccinella' si è svolta la festa di Natale alla presenza dei genitori, tutti invitati a visitare il 'Villaggio di Natale' e il suo mercatino ricco di oggetti creati dagli stessi bimbi coordinati dalle educatrici. Il giorno dopo al 'nido' è arrivato Babbo Natale con dolciumi e panettoni, i piccoli hanno partecipato al pranzo natalizio apprezzando lo speciale menù preparato dalla cuoca Giovanna, concluso con lo scambio di auguri di buone feste.

Oggi dalle 15.30 altro appuntamento riservato ai bambini. Si tratta del 'Magic Christmas Show' a cura del Teatro Dei Mille Colori in piazza IV Novembre con l'arrivo di Babbo Natale cui seguirà una merenda con cioccolata calda in piazzetta Sant'Erasmo a cura del Descu Spiaretè.

Tra gli altri appuntamenti predisposti dall'amministrazione in occasione delle festività di fine anno, vanno segnalati l'esibizione del Coro Troubar Clair martedì 26 dicembre alle 16 alla chiesa parrocchiale di Cristo Risorto, e il 27 dicembre l'atteso incontro con Dario Vergassola nell'ambito della rassegna letteraria 'Parole...alla Piccola' organizzato in collaborazione con la libreria 'Ubik' di Sanremo. Per ascoltare il popolare personaggio televisivo, l'appuntamento è alle 16.30 al centro culturale 'La Piccola' per la presentazione del libro “Storie vere di un mondo immaginario - Cinque racconti delle Cinque Terre”.