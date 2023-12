Serata musicale benefica pro Gaslini, l'ex calciatore César a Ventimiglia per Ryan (Foto e video)

Uno spettacolo di beneficenza a favore dell'ospedale Gaslini si è svolto, ieri sera, al teatro comunale di Ventimiglia. Per l'occasione erano presenti in sala anche autorità civili e militari, come l'assessore di Ventimiglia Serena Calcopietro, il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi e gli assessori Patrizia Biancheri e Pino Ierace. Special guest della serata un ex calciatore: César Aparecido Rodrigues che ha consegnato a Ryan una maglia dell'Inter, indossata, durante una partita, dal noto ex calciatore e allenatore di calcio, e un completo da calcio della “Cesar Football Accademy”.

Diverse le band che sono salite sul palco per esibirsi all'evento "Un Natale per il Gaslini!", presentato da Alex Cosentino e Cindy Morano: Blue Moon The Train of Blues, Mercato dei colori rock italiano, Blue Velvet Sound pop-rock e The Family Band Gospel Choir. Inoltre, il prestigiatore Flavio ha rallegrato e stupito i presenti, soprattutto il piccolo Ryan, con trucchi di magia.

"E' un grandissimo onore essere qui in occasione di questa iniziativa solidale. I fondi raccolti andranno, infatti, direttamente al Gaslini di Genova, una struttura che ci rende fieri sia a livello regionale che nazionale" - dice l'assessore di Ventimiglia Serena Calcopietro che è salita sul palco insieme al comandante della polizia locale di Ventimiglia, Sandro Villano - "Ben vengano tutte le iniziative di enti territoriali e associazioni".

Una serata dedicata al piccolo Ryan che finalmente sta bene ed è tornato a casa e a scuola. Diverse le persone note che hanno mostrato la loro vicinanza al bimbo attraverso un videomessaggio: Maurizio Di Maggio, Pfm, Luca Colombo, Silvia Mezzanotte, Maurizio Battista e Spiderman. Infine, è salito sul palco César Aparecido Rodrigues che ha portato un dono speciale per Ryan. "E' un onore essere qua. Ho seguito la vicenda di Ryan ma quando mi hanno invitato a partecipare a questa serata subito non avevo collegato. Mi sono emozionato pensando che un ragazzino come Ryan, dopo tutto quello che ha passato e superato, sia un tifoso dell'Inter. E' davvero emozionante quello che il destino riesce a portarci. Sono contentissimo di poter conoscere di persona Ryan" - afferma il campione di calcio - "Un evento del genere è davvero piacevole, davanti a una situazione molto difficile da sostenere bisogna essere umani".