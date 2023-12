Automatika24 Snc di Imperia: un servizio di distribuzione automatica di qualità, a misura di cliente

Automatika24 Snc è una giovane e dinamica azienda ligure operante nel settore della distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack. Nata dall'unione di professionisti esperti nel settore, l'azienda offre un servizio completo e personalizzato, in grado di soddisfare le esigenze di ogni realtà, sia essa un'azienda, un ufficio, un ente pubblico o una famiglia.

Qualità dei prodotti

La qualità dei prodotti è uno dei punti di forza di Automatika24 Snc. I prodotti offerti sono tutti di primarie aziende, con una selezione attenta per garantire la massima freschezza e genuinità. L'azienda dispone, inoltre, di un proprio marchio, " ®IL NOSTRO CAFFE’ ", con cui produce caffè in grani, macinato, capsule e cialde.

Distributori automatici di alta qualità

I distributori automatici utilizzati sono tra i migliori presenti sul mercato, della marca NECTA Evoca Groupe. Lo staff tecnico preparato provvede ad un'assistenza e sanificazione periodica programmata, ed è in grado di intervenire in tempi rapidi in caso di problemi.

Un servizio diretto e personalizzato

Automatika24 Snc è un'azienda radicata sul territorio e a conduzione familiare. La zona operativa si concentra principalmente nella provincia di Imperia, per garantire un servizio più efficace e meno dispersivo. L'azienda è aperta al dialogo e alle esigenze del cliente, con distributori automatici personalizzabili sia sulle bevande calde (avendo parecchie tipologie di caffè) che sulle bevande fredde e snack.

Uno dei titolari di Automatika24, Mauro Guaglianone, ha spiegato che: “ in base alla sua esperienza, i clienti sono spesso frustrati quando devono parlare con call center o numeri verdi per risolvere un problema. Per questo motivo, Automatika24 offre un servizio diretto, gestito direttamente dai titolari, che si impegnano a risolvere il problema il prima possibile, entro la giornata".

Automatika24 Snc è la scelta ideale per chi desidera un servizio di distribuzione automatica di qualità, a misura di cliente. L'azienda offre un'ampia gamma di prodotti, un'assistenza efficiente e un rapporto diretto con i titolari.

Per ogni ulteriore informazione chiamare ai numeri 3459276073 (Mauro), 3349314652 (Antonio) oppure visitare il Sito o la pagina Instagram.