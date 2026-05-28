Ventimiglia Alta continua a rinascere: riapre l’Antica Gelateria d’Autore in via Garibaldi

Il centro storico di Ventimiglia si accende di una nuova, golosa energia. Da venerdì 29 maggio, le porte dell’Antica Gelateria d’Autore in via Garibaldi si riaprono al pubblico con una gestione completamente rinnovata, guidata dalla passione e dall'impegno di imprenditori locali che amano e investono nel cuore della città alta.

Non si tratterà della solita apertura stagionale: il locale resterà infatti aperto tutto l’anno, ponendosi l'obiettivo di diventare un punto di riferimento stabile e quotidiano all'interno del percorso di grande rinascita che sta attraversando Ventimiglia Alta.

L'offerta per i clienti prevede:

Gelato artigianale d’eccellenza, preparato con ingredienti selezionati e di alta qualità. Tante altre proposte dolci (e non solo), pensate per ogni momento della giornata. Massima cura per l'accoglienza, in un ambiente caloroso e rigenerato.

Che si tratti di residenti o di turisti alla scoperta delle bellezze storiche della città, l'Antica Gelateria d’Autore si candida a essere la tappa ideale per una pausa di puro piacere.

Porte aperte da domani, venerdì 29 maggio:

Antica Gelateria d’Autore Via Garibaldi, 2 – Centro Storico, Ventimiglia.