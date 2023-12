Sanremo: scambio di auguri tra il personale della D.P. di Imperia dell’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza

Ieri, a Sanremo, il personale della D.P. di Imperia dell’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza si sono scambiati gli auguri di buon Natale e sereno anno nuovo. Nell’occasione, la direttrice, dott.ssa Eleonora Mennella, ha ringraziato il personale dell’Ufficio per il lavoro svolto e la Guardia di finanza per la collaborazione offerta in ogni occasione. Il Comandante Provinciale ha anch’esso ringraziato il personale dell’Agenzia delle entrate per il supporto costantemente prestato per il buon esito delle attività svolte a tutela dei cittadini e dell’economia sana del Paese.