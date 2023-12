Luna Park di Sanremo apre alla Disabilità: Associazioni, Scuole, Residenze protette… tutti riuniti per una festa 'senza limiti'!

Nella giornata di ieri, mercoledì 19 dicembre 2023, il Luna Park di Sanremo ha aperto in esclusiva a tutte le persone con disabilità del ponente ligure.



"Una giornata di festa e di inclusione offerta dai giostrai del Luna Park ha acceso le festività natalizie di Sanremo - si spiega nel comunicato -. Più di 150 persone hanno affollato le attrazioni e le giostre per una festa a cielo aperto di rara intensità. Un grande segno di sensibilità e di accoglienza da parte dei giostrai di Sanremo ha regalato momenti indimenticabili a molte persone con disabilità e loro famiglie offrendo a tutti la possibilità di vivere pienamente le attrazioni della città e di ritrovarsi per celebrare un Natale da brivido.



Tra coloro che hanno partecipato: gli ospiti del Centro Diurno e del Dopo di Noi di Anffas Sanremo, di Spes Ventimiglia, le famiglie di Polisportiva IntegrAbili di Sanremo e di Angsa Imperia, gli studenti con disabilità dell’Istituto di Agraria Ruffini Aicardi, gli assistiti del Settore Psichiatrico di Riva Ligure, gli ospiti della Residenza per Anziani Over di Sanremo, gli ospiti della Comunità Alloggio psichiatrico Villa Cinin di Riva Ligure, e altri… Un ringraziamento sentito all’organizzazione Luna Park di Sanremo, agli operatori e a tutti i partecipanti. Sicuramente una iniziativa da riproporre".