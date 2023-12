Diano San Pietro: la magia del Presepe realizzata dalla famiglia Gastaldi Bonavera

Nel carruggio della frazione Colla di Diano San Pietro, come da tradizione, la Famiglia Gastaldi Bonavera anche quest'anno ha realizzato la loro magia del Presepe.

"Una scena di vita campestre che trasporta lo spettatore nei tempi passati...dalle scene quotidiane del frantoio e della raccolta delle olive, passando alle donne che filano la lana e lavorano il macramè al tombolo. Suonatori e zampognari accompagnano lo sguardo verso il fulcro della Natività, circondati dagli osti e dai venditori ed ascoltando in lontananza l'eco dell' arrivo del maestoso corteo dei Magi.

Le scenografie, gli arredi e gli abiti sono stati rigorosamente realizzati a mano, su statue in stile napoletano e genovese del 700. Il percorso presepiale vanta una dimensione di circa dieci metri quadrati con statue di trenta centimetri di altezza, articolate in varie scene e quinte. Con l'augurio che queste opere artistiche possano portare un po' di serenità ed un messaggio di Pace in un mondo in pieno subbuglio".