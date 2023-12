Sanremo: Natale a Villa Luca, a Coldirodi doppio appuntamento con concerto e visita

Il Natale a Villa Luca si scalda con le note del violinista Volodymyr Baran e del pianista e baritono Fortunato Kanani. Sabato, nella sala conferenze di Villa Luca, i volontari delle Acli di San Martino e Coldirodi, che da settembre animano e gestiscono il Museo, accoglieranno cittadini e turisti con l'esibizione di due soci artisti.

Due i momenti in programma, il primo dedicato ai visitatori del museo che potranno godere della collezione Rambaldi, accompagnati da brani selezionati eseguiti dal vivo in ogni sala. Visite con accompagnamento musicale previste in due tour, uno alle 15 e uno alle 15.45 ai quali si consiglia di prenotarsi. Il secondo, alle 17, il concerto di Natale, dove i due artisti si esibiranno in brani e musiche della tradizione natalizia. Nella sala conferenze del museo un momento gratuito e aperto a tutti, ideale per scambiarsi gli auguri e interrogarsi sul senso del Natale.

Volodymyr Baran, maestro violinista ucraino, già attivo nell'orchestra sinfonica di Sanremo e Fortunato Kanani, giovane cantante e musicista colantino doc entrambi attivi nell'associazione, si esibiranno nella cornice della villa e dei suoi giardini che in questi mesi ha donato tramonti meravigliosi ai vari visitatori.

Un momento esclusivo per visitare il Museo e la Pinacoteca Rambaldi visitabile anche senza prenotazione il venerdì dalle 9 alle 12, il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 15 alle 18.