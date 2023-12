Imperia: con il Comitato San Maurizio da venerdì a domenica il Natale in via XX Settembre

Cresce l'attesa del Natale nel centro storico di Porto Maurizio con iniziative, giochi, luci e un super Babbo Natale.

Le risorse inesauribili di chi da sempre si dedica al servizio del pubblico come commercianti e artigiani portorini, hanno consentito con il patrocinio del Comune di Imperia di dedicare l'intera via XX Settembre ai tradizionali mercatini natalizi proprio nei giorni precedenti il Natale permettendo al pubblico di compiere gli ultimi acquisti in un'atmosfera di relax con proposte e idee regalo da sballo! visitando anche i tanti negozi del centro città.

In particolare, a metà della via è stato allestito un angolo dedicato al villaggio di Babbo Natale con veri abeti addobbati, luci e colori per le imminenti festività. L’angolo è ormai meta di famiglie e bambini per la foto ricordo del Natale 2023 a Porto Maurizio. Grande soddisfazione per gli allestitori che grazie all'ingegno creativo hanno avuto un risultato di gran lunga superiore a quello prodotto con addobbi standardizzati.

Non mancheranno nei tre giorni intrattenimenti come l'esibizione della scuola di danza ‘Movanimart’ venerdì alle 15 e la partecipazione straordinaria nella giornata di sabato del gruppo ‘Musici città di Alassio’, 12 musicisti in abito da Babbo Natale che sfileranno suonando arie natalizie per via XX Settembre con la direzione artistica e musicale di Renata Vallò (presidente della Banda Musicale Città di Alassio).

La giornata di domenica, vigilia di Natale, sarà allietata dalla presenza del tradizionale ‘Babbo’ che, per la gioia dei bambini, porterà a tutti un dono, previsto anche lo spazio ‘Truccabimbi’ per i look più luccicanti mentre i bar della Petit Bibi e Breakfast, coadiuvati dal Comitato San Maurizio, offriranno gratuitamente cioccolata calda a tutti.

Tre giornate di festa con le eccellenze regionali più ricercate e non mancheranno artisti e artigiani dai mille colori che produrranno sul posto creazioni uniche e irripetibili.