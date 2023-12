Festival delle Lingue: teatro, canto e poesia sotto il segno del liceo Aprosio di Ventimiglia

Torna il Festival delle lingue al liceo “Aprosio” di Ventimiglia. Gli alunni del liceo linguistico, guidati dai docenti di lingua straniera, tornano sul palco dell’Auditorium della scuola giovedì prossimo alle 15.30.

Porteranno in scena canzoni, balli, letture di brani tratti da classici russi, francesi, spagnoli, inglesi. Sarà un’ideale 'stretta di mano' tra popoli e culture diverse, per augurare 'Buone Feste' a tutti i presenti. Gli studenti accompagneranno il pubblico in un affascinante viaggio letterario, culturale e artistico tra le tradizioni russe, spagnole, portoghesi, francesi, inglesi. In repertorio balli, canzoni, teatro, per un totale di 28 interventi preparati dagli alunni. L’appuntamento è aperto a tutti.

Dopo 'Orienta classico', 'A proposito di scienza' e l’Open day rivolto ai ragazzi delle terze medie, anche il Festival delle lingue darà modo di aprire le porte della scuola e presentare le numerose iniziative e gli eventi messi a punto dal liceo ventimigliese, guidato dalla Dirigente Lara Paternieri. Liceo che anche quest’anno ha avuto un’escalation d’iscritti in tutti gli indirizzi: classico, scientifico, linguistico e scienze umane.

Il Festival delle Lingue rappresenta un ulteriore esempio della straordinaria vitalità culturale degli studenti del Liceo Aprosio, pronti a mettersi in gioco per rappresentare al meglio la loro scuola.