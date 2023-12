Ecco i titoli delle 30 canzoni in gara al 74° Festival di Sanremo

La serata di Sanremo Giovani ha visto anche la sfilata dei big della 74ª edizione del Festival sul palco del Teatro del Casinò. Così come ormai tradizione del format firmato da Amadeus, i protagonisti della kermesse hanno annunciato di persona i titoli delle canzoni che porteranno in gara sul palco dell'Ariston dal 6 al 10 febbraio.

Le canzoni in gara al 74° Festival di Sanremo: Ghali “Casa mia”, Alessandra Amoroso “Fino a qui”, Gazzelle “Tutto qui”, I Ricchi e Poveri “Ma non tutta la vita”, Dargen D’Amico “Onda alta”, Angelina Mango “La noia”, Fred De Palma “Il cielo non ci vuole”, Fiorella Mannoia “Mariposa”, Loredana Bertè “Pazza”, Mr Rain “Due altalene”, Geolier “I p' me, tu p' te”, Negramaro “Ricominciamo tutto”, Rose Villain “Click boom!”, Mahmood “Tuta gold”, Diodato “Ti muovi”, Annalisa “Sinceramente”, Il Volo “Capolavoro”, Emma “Apnea”, Renga e Nek “Pazzo di te”, La Sad “Autodistruttivo”, Irama “Tu no”, Big Mama “La rabbia non ti basta”, The Kolors “Un ragazzo una ragazza”, Sangiovanni “Finiscimi”, Il Tre “Fragili”, Alfa “Vai!”, Maninni “Spettacolare”, Clara “Diamanti grezzi”, Santi Francesi “L'amore in bocca” e Bnkr44 “Governo punk”.