Sanremo: con Roberto Pecchinino in un video il ricordo del Dottor Giovanni Lotti recentemente scomparso

La scomparsa del Dott.Giovanni Lotti, ha lasciato un grande vuoto alla sua famiglia, ai colleghi, ai suoi amici e ai soci Rotariani, ma anche a quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo, apprezzandone la sua grande umanità e spirito cavalleresco.

"Ci stringiamo al dolore della Famiglia Lotti - dice il Delegato Provinciale dell'Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresce Roberto Pecchinino - per la scomparsa del Commendatore della Repubblica Italiana, insignito dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga il 2 giugno 1986. Il Comm. Giovanni Lotti è stato e sarà per tutti gli Insigniti d'Italia, un testimone esemplare di Virtù e di alti valori morali, umanitari e cavallereschi. Avevo conosciuto il comm. Giovanni Lotti (dagli amici chiamato “Nino”) nel 1980 a TeleSanremo. Una conoscenza basta sulla stima e sul rispetto reciproco, sfociata anche con la collaborazione in alcune produzioni video. A ricordo della sua memoria e del suo amore per "Villa Nobel", è importante ricordare il suo impegno e interessamento per far acquistare dalla Provincia di Imperia, la famosa abitazione dello scienziato Alfred Nobel. Grazie al dott. Lotti se oggi “Villa Nobel” è patrimonio di inestimabile valore artistico e culturale per la Città di Sanremo e di tutta la Provincia di Imperia.