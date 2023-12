Diano Marina, incendio ai bagni 'Gabriella': a fuoco una parte dello stabilimento

Incendio sulle cui cause stanno lavorando i carabinieri, quello che questa notte ha parzialmente distrutto lo stabilimento ‘Bagni Gabriella’ a Diano Marina.

Le fiamme sono divampate verso le 2 per cause ancora in via d’accertamento e, sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco del Comando provinciale con tre mezzi. Le operazioni di spegnimento non sono state semplici e il rogo è stato interamente domato verso le 4.

L’area è stata interamente bonificata ed ora bisognerà capire le cause dell’incendio.

I danni sono piuttosto ingenti.