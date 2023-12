Sanremo: interessanti attività di educazione civica al ‘Colombo’. Il tema del benessere animale

Sono davvero numerose le attività legate all’educazione civica che si stanno svolgendo in questi giorni nelle varie classi dell’Istituto Colombo.

Con l’ausilio dei docenti e di esperti appositamente invitati sono stati affrontati vari temi tra i quali - oltre la sensibilizzazione alla legalità e alla conoscenza delle regole di convivenza - la violenza di genere, le mafie, l’importanza dell’acqua, la cultura della donazione del sangue, il volontariato e il benessere animale.

Su quest’ultimo tema sono intervenute la dr.ssa Barbara Lanzarotti (ufficio tutela animali del Comune di Sanremo) e l’assessore all’ambiente Sara Tonegutti che hanno illustrato il nuovo regolamento per la protezione e il benessere degli animali approvato recentemente dal Comune di Sanremo. Presenti anche il vice-commissario della Polizia Municipale Jacopo Marsiglia e le volontarie Manuela e Cristina dell’Ente Nazionale Protezione Animali. L’intervento è volto anche a sensibilizzare i ragazzi sui diritti degli animali, per promuovere il rispetto, la compassione e la consapevolezza verso tutti gli esseri viventi. Questo tipo di educazione aiuta a sviluppare una visione etica del mondo, incoraggiando comportamenti responsabili e virtuosi nei confronti degli animali e dell’ambiente. Sui temi sanitari legati agli animali è intervenuta invece la dr.ssa Eva Podeschi della sezione veterinaria dell’ASL.

Il Comune di Sanremo è sempre stato particolarmente sensibile su questi temi tanto che già quindici anni fa, durante l’amministrazione del sindaco Borea, fu tra i primissimi comuni in Italia a dotarsi di un innovativo e modernissimo regolamento sul benessere animale (elaborato dall’allora consigliere comunale Dario Daniele, attuale docente proprio dell’Istituto Colombo), un tavolo consultivo permanente delle associazioni animaliste del territorio, e la rigida regola di divieto all’attendamento nel territorio comunale di circhi o mostre che sfruttano animali.

Dichiara l’Assessore Tonegutti: “Un ringraziamento al prof. Alessandro Villa per averci coinvolto in questo progetto molto interessante di educazione civica. I ragazzi hanno partecipato attivamente all’incontro e le classi si sono sfidate in un quiz sui temi trattati molto combattuto, finito in parità. Il premio vinto è semplicemente trascorrere una giornata presso il canile gestito dall’ENPA in zona San Pietro sulle alture di Sanremo”.