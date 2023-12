Bordighera, allargamento di via Sapergo. Laganà: "Stanziati 112mila euro"

Prosegue il cantiere per l’allargamento di via Sapergo, strada che collega la zona del casello autostradale con i piani di Borghetto e l’area ovest della città. Lo comunica il vicesindaco di Bordighera Marco Laganà.

"In questi giorni, in particolare, sono in corso i lavori per la realizzazione di cavidotti interrati di collegamento degli impianti esistenti, attività che ha richiesto la chiusura al traffico di via Pisciavina nei giorni del 18 e 19 dicembre, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.30" - fa sapere il vicesindaco - "A seguire si procederà con la riasfaltatura della zona oggetto d’ampliamento".

"Per l’intervento, che interessa 35 metri e si pone l’obiettivo di rendere più sicura una strada dal valore strategico e ad alta percorrenza, sono stati stanziati 112.000 euro a valere su fondi comunali. I lavori sono stati affidati all’impresa Movimento Terra De Masi" - dice Laganà.