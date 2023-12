AWF Arma Sanremo e FCPS ricordano il ricercatore Gianni Ginatta a dieci anni dalla scomparsa

Ricorrono oggi i dieci anni dalla scomparsa dell'agronomo armese Gio Battista 'Gianni' Ginatta dipendente presso l'Istituto Regionale della Floricoltura di Sanremo ed eclettico ricercatore di molteplici campi della 'scienza di confine'.

Ginatta, classe 1947, è infatti mancato il 19 dicembre 2013 ed a ricordarlo sono oggi le associazioni che nel 2016 gli hanno dedicato la propria sezione culturale unificata ossia ASD AWF Arma Sanremo, con la Federazione Calcistica Tera Brigasca - Riviera dei Fiori da essa gestita, e Federazione Calcistica del Principato di Seborga la quale proprio in questi giorni ha pubblicato sul suo canale youtube un filmato in memoria del ricercatore.

A riunire queste realtà sportive è anche il DS Matteo Bianchini che ha ripercorso gli anni di amicizia con Ginatta: "I primi ricordi di Gianni partono dal 2002 per la comune attività di collaborazione nel commercio equo e solidale a Sanremo. La conoscenza diretta avvenne però nel 2007 a margine di una conferenza sull'antroposofia a Vallebona dopo la quale ebbe inizio una grande amicizia fra lui e diversi esponenti della nostra associazione AWF. Gianni, anche per lavoro, aveva una grande passione per lo studio delle piante ma ci raccontava spesso che dopo una anestesia dovuta ad una operazione chirurgica si era aperto per lui un nuovo mondo di interessi che spaziavano dalla mitologia alla geobiologia, dalla fisica all'economia alla tecnologia. All'epoca internet era ancora poco diffuso e Gianni iniziò a procurarsi così molti volumi anche in lingua estera e poi raccolse dispense ed appunti presi in diversi convegni ed in tanti luoghi particolari che si recava a visitare. Personalmente ho avuto l'onore di condividere gli ultimi sei anni di queste sue ricerche, un periodo alla fine molto breve ma davvero intenso in cui siamo andati a visitare chiese e luoghi sacri, musei, siti archeologici ma anche laboratori artigianali ed aziende agricole. E poi diverse conferenze, lui aveva grande interesse sia per la sfera locale sia per l'estero come in un mitico viaggio in auto a Strasburgo per visitare la cattedrale ed assistere ad un convegno internazionale di ufologia".

"Gianni - prosegue Bianchini - aveva un carattere piuttosto schivo ma era davvero simpatico, ironico e molto conosciuto da editori e direttori di riviste riguardanti queste tematiche, spesso considerate di confine, che lo apprezzavano perché anche in tali ambiti manteneva sempre il suo approccio scientifico. A lui si devono numerosi articoli ma anche l'edizione italiana di alcuni libri come 'Earth Under Fire' di Paul La Violette; era inoltre molto interessato agli studi di Georges Prat, Masaru Emoto e Viktor Shauberger. In Piemonte ha frequentato spesso i corsi di Agribio, associazione dedicata alla figura di Rudolf Steiner ed all'agricoltura biodinamica, entrando in contatto col Presidente Ivo Bertaina e col ricercatore Fabio Delizia con il quale si era recato anche a Chartres. Nel Ponente ligure i contatti principali erano con l'amico Sergio Spina di Terre Solidali, dove ci siamo conosciuti, e poi Antonio e Rosario Marcianò e diversi altri amici. A livello locale le visite più belle al menhir della Mezzaluna fra Andagna e Rezzo e poi al Col de Vence, al museo di Tenda ed a Perinaldo, l'ultima escursione fatta assieme prima che Gianni ci lasciasse nel dicembre del 2013."