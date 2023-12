Inaugurato a Camporosso il Presepe in Movimento, sarà visitabile fino al 6 gennaio

Al maneggio The Dream Ranch di Camporosso è stato inaugurato il Presepe in Movimento, un'opera fatta di statuine rappresentanti persone e animali in movimento, di acqua che scorre formando ruscelli che attraversano i campi, di luci che si accendono e si spengono all'occasione. “Tutto quanto dà vita ad un bellissimo villaggio "vivo" che esprime unione ed amore ovunque lo si guardi” dichiarano gli organizzatori.

A dare il via è stato il Sindaco di Camporosso, Davide Gibelli, che ha salutato il creatore del Presepe in Movimento David Campora e coloro che hanno aiutato ad organizzarlo sul luogo: Elisa Orengo, titolare de The Dream Ranch, con Rina Allavena e Giacomo Orengo genitori di Elisa. Gibelli ha poi dato il benvenuto anche ai ragazzi della Spes intervenuti con le due accompagnatrici. All'evento sono intervenuti a festeggiare i tantissimi bambini, ragazzi e genitori che frequentano la fattoria con tutti gli animali ospiti. “È stata una giornata piena di gioia, di giochi, di regali. di sogni impreziosita dalla curiosita' principale oggi, il Presepe in Movimento” aggiungono i curatori del presepe.

Il presepe sarà visitabile fino al 6 gennaio e potrà essere visionato su appuntamento telefonando al 3296048856.