Voci d'Oro per la Pace: musica, talento e solidarietà al Teatro del Casinò di Sanremo per i bambini orfani

Quando la musica diventa un messaggio di speranza e di amore verso il prossimo nasce "Voci D'Oro per la Pace", la prima edizione del concorso nazionale che il prossimo 17 giugno alle ore 19:30 accenderà le luci dello storico Teatro del Casinò di Sanremo per una serata ricca di emozioni. L'iniziativa, fortemente voluta da Olga Kartel, unisce i migliori talenti delle categorie Junior e Senior con un obiettivo che va oltre l'arte e lo spettacolo: sostenere una raccolta fondi destinata ai bambini orfani del Centro Internazionale "City of Goodness".

A rendere ancora più speciale l'evento sarà il lavoro organizzativo di Alessia Events, impegnata nella realizzazione e nell'allestimento dell'intera serata per offrire al pubblico uno show curato in ogni dettaglio, capace di regalare momenti di grande coinvolgimento. Sul palco a condurre la manifestazione Agostino Orsino, che accompagnerà il pubblico in un viaggio fatto di musica, emozioni e solidarietà.

L'appuntamento è dunque fissato per mercoledì alle 19:30 al Teatro del Casinò di Sanremo. L'ingresso sarà libero, con la possibilità di lasciare un contributo volontario benefico per sostenere il progetto dedicato ai più piccoli. Una serata in cui le note diventeranno un ponte di pace e la musica saprà trasformarsi in un concreto gesto di generosità.