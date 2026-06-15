Castelvittorio, tutto pronto per la Notte del Solstizio

Tutto pronto sabato 29 giugno a Castelvittorio per la Notte del Solstizio, na serata davvero speciale, una notte di inizio estate dedicata alla meraviglia del cosmo organizzata dall'associazione Stellaria APS.

Nelle giornate più lunghe dell'anno, gli esperti dell'associazione aspetteranno che cali l'oscurità per svelare i magnifici panorami celesti attraverso i loro telescopi.

La cornice dell'evento sarà lo splendido scenario di Colle Langan. Da qui, il pubblico sarà guidato in un viaggio affascinante tra stelle e costellazioni, con la Luna come prima tappa e lontane galassie come destinazione finale.

Grazie alla preziosa collaborazione con l'Agriturismo Il Rifugio, l'appuntamento si terrà a oltre 1000 metri di quota, un luogo privilegiato dove l'inquinamento luminoso della costa lascia spazio alla luce ben più affascinante della volta stellata.

La prenotazione è obbligatoria. Per garantire la migliore esperienza possibile, lo svolgimento delle attività sarà confermato definitivamente due giorni prima dell'evento, in base alle ultime previsioni meteo. Per chi volesse è possibile cenare in loco.

Link diretto per la prenotazione: https://wa.link/y48edj